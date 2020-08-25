В России предложили развивать экономику по японской методике

25.08.2020, 19:53, Разное

Борис Титов предложил новое видение развития экономики России. Глава «Партии Роста» считает целесообразным пересмотр существующей методики и принятия японской модели.

Политик считает, что тот путь, по которому сейчас идет страна, в современных условиях уже не актуален. Председатель «ПР» уверен в необходимости быстрого и решительного перехода от экономики ресурсной к конкурентной. Для этого необходимо отказаться от доминирования сырьевых и финансовых компаний. Новыми игроками станут сотни тысяч компаний, что подхлестнет российскую экономику.

Существующий кризис проще будет преодолеть, если перейти к стратегии развития. Однако основой для нее должна стать не китайская методика, с ориентацией на дешевую рабочую силу и определенными преимуществами на мировом рынке. Для того, чтобы увеличить конкурентноспособность государства, следует придерживаться правил, которые предлагает японский вариант развития. В его условиях предполагается высокая оплата труда при увеличенной производительности и новые технологии.

В Российской Федерации для перехода на новый путь развития следует перенастроить все существующие регуляторы. Работа всех государственных механизмов должна учитывать новые обстоятельства и план развития страны. Для роста экономики, пишет «Глобалмск», обязательно должен присутствовать внутренний спрос и высокий уровень материальной обеспеченности у покупателей.