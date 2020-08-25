Стало известно, где принц Гарри и Меган Маркл взяли деньги на особняк в Санта-Барбаре

25.08.2020, 19:53, Разное

Подруга Меган Маркл рассекретила происхождение денег на покупку герцогами Сассекскими нового особняка. Несколько недель назад супруги объявили о покупке дома в пригороде Санта-Барбары, стоимость которого оценивается в 14,7 миллиона долларов.

В последнее время появилась информация о затруднительном финансовом положении принца Гарри и его жены, поэтому поклонники пары были озадачены источником средств на столь дорогое приобретение. Первоначально предполагалось, что супруги получили кредит, который будут выплачивать на протяжении долгого времени. Однако, по словам подруги Маркл, практически вся сумма за особняк была внесена отцом принца Гарри принцем Чарльзом, взявшим эти деньги из своих собственных средств. Такой жест отца вызвал негодование принца Уильяма, и отношения между братьями еще более ухудшились.

Теперь герцоги Сассекские живут в своем первом собственном доме площадью 2000 квадратных метров, в котором имеется 9 спален и 16 ванных комнат.