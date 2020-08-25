Ясновидящая Саона: Алла Пугачева и Максим Галкин собираются открыть школу для одаренных детей

25.08.2020, 19:53, Разное

Ясновидящая Саона в одном из недавних интервью пояснила о поисках звездами альтернативных способов заработка. По ее словам, Алла Пугачева и Максим Галкин собираются открыть школу для одаренных детей.

В период пандемии коронавируса многие образовательные учреждения закрываются, однако это не останавливает Примадонну, желающую по максимуму помогать воспитывать детей. Ясновидящая прогнозирует школе выход на хороший уровень, утверждая, новое дело принесет Алле Борисовне много удовольствия. Ранее супруга Максима Галкина уже пробовала свои силы в открытии подобного рода образовательного учреждения в Москве вместе с участницей проекта «Фабрика звезд» Ирсон Кудиковой, однако после нескольких лет работы школа закрылась, предположительно из-за нерентабельности. Саона подчеркивает, в этот раз Пугачева будет действовать самостоятельно, заручившись поддержкой только супруга.

Ясновидящая утверждает, у звездной пары сложились хорошие отношения. Возлюбленные живут дружно, предоставляя друг другу возможность действовать свободно.