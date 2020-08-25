Эксперт объяснила выгоду Германии в связи с лечением Навального в немецкой клинике

25.08.2020, 19:48, Новости дня

США могут использовать ситуацию с Навальным для введения новых санкций против «Северного потока -2». А поэтому Меркель может быть выгодно лечение блогера в немецкой клинике, предположила в разговоре с газетой ВЗГЛЯД юрист Дарья Боклан. По ее мнению, обладая всеми фактами о причинах болезни Навального, Берлин сможет защитить газопровод от новых ударов Вашингтона.

«Я не могу прогнозировать все действия США и реакцию на них ФРГ в связи с расследованием по Навальному, но уверена, что геополитические последствия у этой истории вполне могут быть», – считает доктор юридических наук Дарья Боклан, которая возглавляет в ВШЭ исследования в области защиты государственных интересов в условиях экономических санкций.

В частности, по ее мнению, США будут продолжать давление на Германию с целью закрытия проекта «Северный поток-2» и могут извлечь пользу из ситуации: «Мы наблюдаем это постоянно. Не вижу причин, почему бы Вашингтону не использовать историю с Навальным в своих интересах». Эксперт напомнила, что введение экстерриториальных санкций по алгоритму «акта Магнитского» давно вошло у Вашингтона в привычку.

«Трудно предсказать, как поступят германские власти в случае нового подобного нажима из-за океана на проект «Северный поток», – признает эксперт. При этом Боклан отметила, что защититься Германии от нового давления США поможет наличие всех данных по госпитализации Навального. «Германский канцлер заинтересована в максимально прозрачном расследовании по этому делу. Могу предположить, что оно нужно Меркель, чтобы получить в итоге объективные факты. Когда расследование завершится, на руках у Меркель окажутся данные о реальных причинах отравления российского блогера. С такими фактами на руках Меркель уже сумеет противостоять новым попыткам нажима Вашингтона, целью которых будет срыв проекта «Северный поток-2» с помощью принятия новых антироссийских санкций».

Напомним, в минувший четверг Навальный впал в кому. Он был экстренно госпитализирован в Омске в токсикореанимацию. Сотрудники больницы скорой помощи не нашли в организме пациента ядов. Позже в анализах блогера были обнаружены алкоголь и кофеин. В конце прошлой недели пациента доставили самолетом в берлинскую клинику Charite. В Германии он оказался в статусе «гостя канцлера» ФРГ.

Врачи из берлинской клиники Charite утверждают, что в организме Навального обнаружены следы интоксикации, а именно субстанция группы ингибиторов холинэстеразы, но конкретное вещество не известно. О том, что результаты проведенного в Charite исследования могут быть недостоверными, газете ВЗГЛЯД сказал главный анестезиолог-реаниматолог Минздрава профессор Игорь Молчанов.

Ранее депутат Бундестага Вальдемар Гердт сообщил, что дипломаты Германии думают поднять в ООН вопрос о том, что нападки Соединенных Штатов на газопровод «Северный поток-2» противоречат нормам международного права. Гердт также заявлял, что сенаторам США, угрожавшим ввести санкции против немецкого города Засниц в связи с поддержкой строительства газопровода, необходимо дать «адекватный ответ на наглость».

Напомним, американские сенаторы потребовали от руководства немецкого порта Муркан в городе Засниц прекратить работы по поддержке строительства «Северного потока-2».