Мнение: Найдутся и те, кто придет за тобой…

25.08.2020, 19:45, Разное

В субботу я проводил семинар по теории катастроф применительно к социальным системам. И там не то чтобы всплыла, но мельком прошла тема или даже реплика о субъектах посткатастрофических сюжетов. О тех, кто приходит на смену. Тема на самом деле очень большая, но я ее даже не стал обозначать, так как на все просто не было времени. Однако коснуться ее смысл, конечно, есть.

Речь идет о лидерах, которые возникают в ходе трансформационных и катастрофических процессов. Лидерах как фигурах и как структурах. Внешний парадокс любых социальных катаклизмов заключается в том, что в их ходе все предыдущие значимые и претендующие на лидерство авторитеты исчезают, а на их месте оказываются те, о ком никто никогда и не слышал. А те, кто слышал, и представить себе не могли внезапный социальный рывок их вчерашних знакомых.

Начинается при этом все всегда одинаково – те люди и силы, которые на слуху, величественно и вальяжно начинают примеривать на себя роли спасителей отечества, разбрасывая вокруг себя соответствующие "инсайды", как куры – помет, но всегда слетают с пьедестала, причем как правило, самостоятельно. А их место занимают вчерашние маргиналы, и в кратчайшие сроки выглядят на вершинах власти (административной или власти над умами) абсолютно органично и естественно, как будто там и были.

Исключений почти нет (хотя и случаются – как в Иране в 79). Любая революция (уличная или аппаратная) сметает в никуда предыдущих властителей дум или переводит их во второстепенную нишу, откуда они уже никогда не могут выбраться. По привычке на них еще делают ставки, но чем дальше – тем меньшие.

Когда в Египте победила революция 11 года, в страну величаво приехал один из самых известных во всем мире египтян – бывший директор МАГАТЭ Барадеи. Каирская интеллигенция чуть ли не на руках вынесла его из самолета – приехал спаситель нации, известный во всем мире! Свободный мир с нами! Через месяц-полтора о Барадеи никто уже и не вспоминал – он не вписался в события, а ключевую роль в событиях начали играть вчера еще сидящие в полдполье лидеры братьев-мусульман. Как приветствовал Майдан вырванную из застенков Януковича и вывезенную на инвалидной коляске Тимошенко – уж теперь-то она покажет, "як вона працюе"! И – ничего. Теперь Тимошенко – практически рядовой лидер рядовой фракции в Раде с неизвестными перспективами, которые неотвратимо катятся вниз. И ведь не сказать, что глупенькая – цинизм и умения аппаратных интриг у нее никуда не делись, а в этих дисциплинах она преподавала там, где большинство училось. Кто знал серенького и неприметного регионального чиновника, ходящего под уголовным делом по пустяковым обвинениям за мелкие прегрешения на прежнем месте работы – какие-то несколько сот исчезнувших миллионов долларов? И вдруг он буквально за год превращается в спасителя и надёжу нации, а затем прямо под ёлочку – и первым лицом государства. И сразу на два десятилетия вперед. Событие вроде бы мелкое, но трансформация системы произошла кардинальная. Буквально пару лет – и вместо вчерашних комсомольцев и секретарей обкомов в руководящих креслах прочно уселись вчерашние (а вчерашние ли?) бандиты, уголовники, гангстеры и паханы разнообразных ОПГ во главе со своим решалой. Условия изменились – появились новые люди, им соответствующие. Для ускоренной деградации системы вчерашних комсомольцев было недостаточно – поэтому она мобилизовала самое отребье, которое можно было найти на просторах – и подняла его на самый верх. Потом, конечно, придворные холуи воспели это отребье, как лучших представителей нации. Но у холуёв такая профессия, ничего личного.

Это – эмпирическое правило, хотя если подумать, то у него есть весьма железное обоснование. В предыдущей системе были востребованы одни качества, и все лидеры – формальные и неформальные, властные и оппозиционные – стали таковыми именно потому, что соответствовали условиям среды и режима. Это касается и политиков, и экспертов, и медийных личностей – от артистов-певичек до журналистов-ведущих. Ну вот сложились условия, когда на эстраде востребована мерзость, треш и угар – и исчезли талантливые артисты, но появилось полное отребье, заполнившее вакуум текущего запроса на мерзость. Востребована пропаганда, перед которой меркнет Йозеф Геббельс – и в политической журналистике вперед вырвались самые отвратительные и омерзительные ведущие "популярных" передач и ток-шоу. Власть требует экспертных оценок, в которых она велика и прозорлива – и медийное пространство заполнено дерущимися друг с другом "экспертами" и "политологами", соревнующимися между собой глубиной вылизывания сокровенных мест власти.

Естественно, что когда условия изменятся – все эти люди окажутся за бортом. Просто потому, что потребуются совершенно иные качества и таланты. Которых в большинстве случаев у нынешних медийно значимых персон нет. В природе, кстати, подобные истории повсеместно. Упал метеорит – и преимущество динозавров в размерах и холоднокровности исчезло, а преимущество получили путающиеся под ногами гигантов млекопитающие. Со своим набором ранее ничем не выдающихся качеств, которые после метеорита и тотальной смены климата вдруг превратились в преимущества.

В социальной жизни все ровно так же. Поэтому любая масштабная трансформация социума, меняющая правила, выводит за скобки всех без исключения, кто был приспособлен к предыдущим условиям. И появляются новые – вначале те, кто успешен в ходе потрясений и революций, затем потрясения входят в берега и сметают уже героев-революционных матросов. Появляется новая генерация лидеров. За ней – еще более новая. И вопрос: "Кто, если не ОН?" в такой парадигме вообще не ставится – его просто не успевают задать. Этот сакральный вопрос возникает, как только система входит в стагнацию. Но пребывать в ней бесконечно невозможно – а значит, исчезнут нынешние, появятся другие. Не обязательно лучше, но другие.

Мы в начальной стадии такой трансформации. Чем бы ни завершилась первая критическая точка, какой бы выбор в итоге не случился при ее прохождении – нынешняя система уходит. А вместе с ней уйдут практически все, кто сегодня мелькает на первых ролях. Кто-то извернется и приспособится вроде вчерашнего записного демократа и борца за свободу слова, а сегодня пламенного охранителя устоев, мелькающего каждый день на телеэкранах. Но таких будет немного. И это касается всех – и представителей власти, и оппозицию, и медийных персонажей. Так что не стоит очаровываться кем-либо из них – не придется разочаровываться.