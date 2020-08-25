Семеро россиян погибли в выгребных ямах

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25.08.2020, 19:43, Разное

Семеро россиян погибли в течение двух дней из-за выгребных ям. Трагедии произошли в Ростовской и Воронежской областях.

В Неклиновском районе Ростовской области 24 августа в яму упал 14-летний подросток, на помощь которому бросился мужчина. В результате оба погибли. Аналогичный инцидент произошел в Воронежской области, где из-за незакрытого люка в канализацию провалилась двухлетняя девочка. За ней бросилась ее родители, девятилетняя сестра и сосед. Все они также погибли, сообщает телеканал “Царьград”.



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