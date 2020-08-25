 

Мнение: Несерьезно!

25.08.2020, 19:25, Разное

Оправдания властей в ситуации с Навальным делаются все более жалкими. Сегодня Песков уныло изворачивался перед журналистами, не желая честно отвечать на вопрос, почему следственный комитет не возбуждает уголовное дело по подозрению на убийство (причем, с формальной точки зрения, дело вполне классифицировать как “покушение на убийство политического деятеля общественно-опасным способом”, то есть – теракт, особо тяжкое). Песков, изнывая, что-то там блеял в том духе, что “мы еще точно не знаем”, “ну вот если нам точно скажут, какое вещество, тогда…” То есть усиленно изображал из себя дебила, которому как бы и невдомек – если не заводить уголовного дела, тогда, собственно, некому и незачем будет выяснять, каким веществом травили.

Примерно с тем уровнем официального идиотизма Песков мог бы сказать – “ну, вот если бы нам нашли преступника, который бы признался, что хотел отравить Навального – тогда бы мы, конечно, дело бы возбудили!” Полный абсурд.

Навальный 4 дня в коме, обстоятельства его “болезни” (как считает Песков) – более чем подозрительны. В таких случаях уголовное дело возбуждается по закону автоматически. В конце концов, если ВДРУГ выяснится, что у Навального была такая странная “реакция на шампунь” – ну, дело бы можно было закрыть, это тоже не проблема. Но если человека на глазах у всей страны ПОЧТИ убили – следствие должно быть проведено хотя бы для “очистки совести”, “мало ли что”!

Но нет. Теперь они будут, окончательно теряя лицо, сопротивляться до последнего, нести любую ахинею, но – дела не заводить. Тем самым давая понять даже самым упертым своим сторонникам – “не хотим расследовать про самих себя, мы что, идиоты, что ли?!”

Я из тех, кто с надеждой прислушивался к самым дурацким и нелепым “мирным” версиям случившегося – может, аллергия, может, бытовое отравление, может еще что – по единственной причине: принять версию отравления слишком страшно. Банально страшно. Ведь если это отравление – это ко всему прочему еще и акт запугивания. А это означает, что братаны в Кремле “отморозились” по полной. И тот же Песков блеет уже совсем невозможный бред не просто так – а тоже, поди, боится: сейчас ляпнешь что-то не то – и к вечеру туда же, в кому. А ведь за Песковым Меркель самолет не пришлет, “гостем канцлера” не сделает. Полечат немного от “нарушения обмена веществ” – и всё. Потом отпоют по-быстрому – и похоронят В ЗАКРЫТОМ ГРОБУ. “Оснований для возбуждения уголовного дела нет”.

Токсичная там среда. Очень токсичная.

UPD. В комментах, понятно, сразу соревнование – кто глупее и подлее выскажется. Я выделю лучшего, не беспокойтесь.

Источник: Размышления вольного социолога



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