Российские ученые нашли “противораковый” витамин
25.08.2020, 19:23, Разное
Российские ученые из МГУ имени Ломоносова обнаружили, что кокарбоксилаза – фармакологическая форма витамина B1 – способна подавлять раковые клетки. В больших дозах вещество способно помочь даже при онкологии легких.
Обычно кокарбоксилаза используется для лечения диабета, почечной и сердечной недостаточности. Но отечественные специалисты выяснили, что витамин способен бороться со злокачественными клетками, не нанося при этом ущерба организму. Чтобы подтвердить свои догадки, исследователи намерены провести клинические испытания, пишет “Царьград”.
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