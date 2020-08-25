Российские ученые нашли “противораковый” витамин

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25.08.2020, 19:23, Разное

Российские ученые из МГУ имени Ломоносова обнаружили, что кокарбоксилаза – фармакологическая форма витамина B1 – способна подавлять раковые клетки. В больших дозах вещество способно помочь даже при онкологии легких.

Обычно кокарбоксилаза используется для лечения диабета, почечной и сердечной недостаточности. Но отечественные специалисты выяснили, что витамин способен бороться со злокачественными клетками, не нанося при этом ущерба организму. Чтобы подтвердить свои догадки, исследователи намерены провести клинические испытания, пишет “Царьград”.



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