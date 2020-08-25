Мнение: Сигнал Кремля силовикам по отравлению Навального

25.08.2020, 19:20, Разное

Пресс-секретарь президента заявил, что Кремль не видит поводов для того, чтобы инициировать расследование отравления Алексея Навального. Так и сказал Дмитрий Песков: «Сначала нужно найти вещество, установить, что стало причиной этого состояния. Нужен повод для расследования. Пока мы констатируем нахождения пациента в коме».

Еще интересно, Песков заметил, что снижение уровня холинэстеразы у Навального установили еще омские медики, поэтому их коллеги из Германии ничего нового не выявили. Но пока, по словам Пескова, не удалось понять, что именно вызвало падение холинэстеразы.

Мне вот интересно, если снижение уровня холинэстеразы у Навального установили еще в Омске, почему об этом помалкивали?

И второе. У Кремля вообще-то нет полномочий возбуждать уголовные дела. Это вообще-то дело МВД, СКР или ФСБ. Любая из этих структур уже могла бы возбудить уголовное дело. Но, видимо, уголовного дела не будет. Потому что услышали «авторитетное мнение» Кремля.

А потом будут обиды, когда уголовное дело возбудят немецкие правоохранители. По месту обнаружения признаков отравления Навального…

Фотографии отсюда