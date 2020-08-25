Ученые: Регулярный прием антибиотиков негативно отражается на микробиоме полости рта

25.08.2020, 19:17, Разное

Финские исследователи обнаружили, что регулярный прием антибиотиков, в особенности азитромицина, негативно отражается на состоянии микробиома полости рта. Выводы специалистов основаны на результатах исследования, проведенного с участием 808 детей.

Предыдущие исследования сосредотачивались на влиянии медицинских препаратов на кишечный микробиом, однако ученые, представляющие Хельсинкский университет, решили выяснить, как антибиотики воздействуют на микробиом ротовой полости. Согласно результатам научной работы, из-за частого употребления применяемых для лечения бактериальных инфекций препаратов, у пациентов изменялся бактериальный профиль в слюне.

По мнению Саджана Раджи, являющегося одним из соавторов эксперимента, у детей, которые принимали часто и редко азитромицин, состав микробов во рту отличался. На различие также мог повлиять пол участников. Как влияет на микробиоту слюны пожизненный прием противомикробных лекарственных средств, ученым пока не удалось выяснить, однако они полагают, что это может быть чревато негативны последствиями для организма человека в дальнейшем. Использование антибиотиков способно привести к развитию ожирения и другим серьезным нарушениям.