 

Ученые: Таинственный Оумуамуа может быть инопланетной технологией

25.08.2020, 19:17, Разное

Осенью 2017 года в Солнечной системе был обнаружен странный космический объект, имеющий длину в 400 метров. Ученые предполагают, что таинственное тело, получившее название Оумуамуа, может быть инопланетной технологией.
Специалисты, являющиеся авторами новой гипотезы о происхождении межзвездного “гостя” Оумуамуа, рассказали, что для объекта, имеющего странную форму, характерно ускорение без видимой причины. Однако те, кто не согласен с версией об инопланетном создании объекта связывают его скорость с воздействием солнечной радиации. Эксперты уверены, что в основе кометы – замороженный водород, приводящий ее в движение. Данный процесс нельзя увидеть с Земли даже используя современные технологии наблюдения за объектами Вселенной.

По мнению астрофизика Ави Леба, представляющего Гарвардский университет, и Тима Хоанга, работающего в Корейском институте астрономии и космических наук, Оумуамуа – не просто массивная часть огромного астероида. Они не согласны с версией о водородном происхождении кометы: из-за звездного света небольшие частицы водорода нагреваются так, что они слипаются, словно снеговик. С помощью такого процесса кометы формируются в обычных условиях, однако если бы Оумуамуа состоял из водорода, то по пути из огромного облака молекул по прошествии сотен миллионов лет он мог бы испариться. Ученые отметили: айсберг такого размера не смог бы сформироваться в молекулярном облаке.



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