Минздрав разрешил пострегистрационное исследование вакцины от коронавируса

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25.08.2020, 19:08, Новости дня

Министерство здравоохранения выдало Национальному исследовательскому центру эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи разрешение на пострегистрационное клиническое исследование вакцины от коронавируса.

«Минздрав РФ выдал разрешение на проведение пострегистрационного клинического исследования вакцины для профилактики новой коронавирусной инфекции «Гам-Ковид-Вак» (торговая марка «Спутник V») ее разработчику – Национальному исследовательскому центру эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России» – цитирует сообщение ведомства ТАСС.

Во вторник центр Гамалеи подал документы на проведение пострегистрационных испытаний вакцины от коронавируса.

В исследовании вакцины от COVID0-19 примут участие 40 тыс. добровольцев, продолжительность участия составит полгода со дня вакцинации, добавили в министерстве, передает РИА «Новости». Там добавили, что участие будут принимать граждане от 18 лет.

Также в ведомстве уточнили, что пострегистрационные исследования будут проводить на базе несколкьих государственных лечебных учреждений Москвы.

1 августа президент Владимир Путин объявил о регистрации в РФ первой вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году.

Как следует из данных государственного реестра лекарственных средств Минздрава, российская вакцина поступит в гражданский оборот 1 января 2021 года. Как позднее сообщили в РФПИ, получены заявки на приобретение 1 млрд доз вакцины от коронавируса более чем из 20 стран мира.



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