 

Джонсон призвал британцев не стыдится рабовладельческого прошлого страны

25.08.2020, 19:08, Новости дня

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал британцев перестать стыдиться своей истории и не заниматься самобичеванием на фоне рабовладельческого прошлого страны.

Джонсон прокомментировал сообщения в СМИ о том, что BBC рассматривает возможность исключения из концертной программы BBC Proms патриотических песен, которые, могут ассоциироваться с колониализмом и рабовладельческим строем, передает РИА «Новости».

«Если это правда, думаю, что настало время прекратить холуйски стыдиться нашей истории, наших традиций и нашей культуры, и прекратить этот общий припадок самобичевания», – сказал глава правительства.

Джонсон добавил, что советники отговаривали его высказываться на эту тему, однако он заявил, что у него «накипело» и он хотел выразить свою точку зрения.

Волна инициатив по пересмотру истории и сносу памятников тем, кто был причастен к работорговле или делал расистские заявления, началась в США и Европе после митингов за права чернокожих. Так, в Бристоле вандалы скинули в залив памятник купцу, меценату и парламентарию Эдварду Колстону, который в 17-м веке занимался работорговлей. 

В Портсмуте свалили статую одного из деятелей Конфедерации, причем статуя рухнула на одного из демонстрантов, он впал в кому. В Лондоне хулиганы нанесли расистские надписи на памятник Черчиллю и пытались повредить кенотаф.

Также в пригороде Портленда неизвестные снесли с постамента бронзовый памятник третьему президенту США Томасу Джефферсону.

В Елисейском дворце потребовали установить памятник чернокожим рабам.



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