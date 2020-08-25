 

112 – прежде чем подать воду в Крым, Киев дождётся гуманитарной катастрофы

25.08.2020, 18:55, Новости дня

Бывший президент Украины Леонид Кравчук не исключил, что Киев может возобновить поставки воды в Крым. Однако, как пишет «112 Украина», Кравчук отметил, что это произойдёт только в случае, если полуостров столкнётся с гуманитарной катастрофой.


Reuters

Если Крым столкнётся с гуманитарной катастрофой, Украина может возобновить поставки воды на полуостров, но речь идёт именно о потребностях населения. Как передаёт «112 Украина», об этом заявил глава украинской делегации в трёхсторонней контактной группе по Донбассу, бывший президент Украины Леонид Кравчук.

«Если какая-то гуманитарная катастрофа случится, которая связана с водой, то людям можем дать воду», — заявил Кравчук.

Вместе с тем, отметил Кравчук, он исключает возможность подачи воды на полуостров для промышленных предприятий и военных баз, поскольку на это никогда не согласится украинский народ.

Как напоминает канал, Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через Северо-Крымский канал, соединяющий главное русло Днепра с полуостровом. После 2014 года поставки воды были прекращены.

Летом 2018 года Крым накрыла сильная засуха. Тогда пересохла одна из крупнейших рек полуострова — Биюк-Карасу. Её русло полностью высохло вблизи села Карасёвка выше Белогорского водохранилища.

Запасы воды в Крыму пополняют из водохранилищ естественного стока и подземных источников. По заявлениям экологов, регулярное использование воды из подземных источников привело к засолению почвы на полуострове. 

 

 



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.08 / Седан Audi S8 получился намного быстрее, чем говорили его разработчики

03.07 / В Самарской области разрешили экскурсии, но фитнес пока зарыт

18.08 / Индекс Мосбиржи вырос на открытии торгов

03.07 / Семья Захарова отреагировала на отказ Ефремова признать вину

17.08 / Колонна внутренних войск направилась в центр Минска

28.06 / В Подмосковье поймана банда воров, грабившая особняки богатых и знаменитых

31.07 / Не перевелись ещё Кулибины — NTD о россиянине, построившем паровоз и железную дорогу на даче

28.07 / Конкурентка Лукашенко на выборах Тихановская со второго раза ответила, чей Крым

09.07 / Найдены останки древнейшей домашней кошки в Средней Азии

26.06 / Россиянам с домашними животными помогут проголосовать

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска