Le Figaro – наблюдавшие Навального российские врачи не нашли в его организме отравляющих веществ, о которых заявили немецкие коллеги

25.08.2020, 18:55, Новости дня

Врачи Омской больницы скорой помощи №1, куда поступил Алексей Навальный перед транспортировкой в Германию, во время первичного обследования не нашли у него в организме ингибиторов холинэстеразы, пишет Le Figaro. Как напоминает журналист издания, в немецкой больнице «Шарите», где сейчас находится оппозиционер, ранее сообщили, что он был «предположительно отравлен» при помощи этого класса веществ.



Reuters

Российские врачи, наблюдавшие оппозиционера Алексея Навального во время его госпитализации в Сибири, заявили в понедельник, что в ходе анализов не обнаружили в его организме ингибиторов холинэстеразы — веществ, которыми, как сообщили ранее немецкие медики, он был «предположительно отравлен», пишет Le Figaro.

«При поступлении в стационар у Навального проводились исследования на широкий спектр наркотических, синтетических веществ, психоделиков и лекарственных веществ, в том числе ингибиторов холинэстеразы — результат отрицательный», — заявил в интервью российским СМИ Александр Сабаев, заведующий токсикологическим отделением больницы скорой медицинской помощи №1 города Омска, где находился Навальный до перемещения в Германию.

Вместе с тем, как сообщили в министерстве здравоохранения Омской области, больница уже объявила о том, что готова передать немецким врачам и результаты лабораторных анализов, и образцы взятых у Навального биоматериалов, пишет Le Figaro. По данным минздрава, результаты проведённой МРТ уже были переданы в Германию.

В свою очередь, завотделением анестезиологии-реанимации Омской больницы скорой помощи №1 Борис Теплых поведал российским журналистам, что Навальному «в первые минуты» после поступления в больницу начали делать инъекции атропина. Ранее в немецкой больнице «Шарите» сообщали, что оппозиционера в настоящий момент лечат при помощи этого препарата, отмечается в материале Le Figaro.

Как напоминает обозреватель Le Figaro, после того, как немецкие врачи заключили, что Навальный был отравлен, в Германии призвали Москву найти и наказать организаторов отравления, и «этот вопрос приобретает всё большую дипломатическую остроту в плане российско-германских отношений».

Алексею Навальному стало плохо во время перелёта из Сибири в Москву, после чего он был госпитализирован в Омске; оппозиционер впал в кому и был подключён к аппарату искусственной вентиляции лёгких, подчёркивается в статье французской газеты. Позже он был транспортирован в Германию.