CBS News – на партийном съезде за Трампа агитировали те, кто отстоял свой дом с оружием в руках

25.08.2020, 18:55, Новости дня

В США стартовал национальный съезд Республиканской партии, на котором было официально объявлено, что президент Дональд Трамп баллотируется на второй срок. В числе выступивших на съезде — пара адвокатов Макклоски из штата Миссури, подвергшаяся уголовному преследованию за оборону своего дома от протестующих. По словам Марка и Патрисии Макклоски, хаос и преступность придут в каждый жилой район США, если американцы не переизберут Дональда Трампа.

ФРАГМЕНТЫ РЕПОРТАЖЕЙ: В городе Сент-Луис введён комендантский час…

Протесты в Сент-Луисе обернулись насилием…

ЖЕНСКИЙ ГОЛОС: Ты расист! Ты трусливая с***!



МУЖСКОЙ ГОЛОС: Зовите долбаных копов! Ты долбаная с***!



ЖЕНСКИЙ ГОЛОС: Мы убьём тебя, с***!

МУЖСКОЙ ГОЛОС: Я тебя изнасилую, с***!



ФРАГМЕНТЫ РЕПОРТАЖЕЙ: Марк Макклоски говорит, что ему и его семье угрожали насилием…

По закону штата Миссури, у вас есть право защищать свой дом и жизнь своих родных…

В соответствии с ордером в доме Марка и Патрисии Макклоски прошёл обыск…

Против пары адвокатов, мужа и жены, заведено уголовное дело за то, что они наводили оружие на протестующих…

… они просто защищали свой дом.

МАРК МАККЛОСКИ, адвокат: Добрый вечер, Америка! Мы — Марк и Пэтти Макклоски, мы обращаемся к вам сегодня из Сент-Луиса, штат Миссури, где всего несколько недель назад вы, возможно, видели нас защищающими наш дом, когда в наш район ворвалась агрессивная толпа протестующих.

ПАТРИСИЯ МАККЛОСКИ, адвокат: Америка — такая замечательная страна, здесь у вас не только есть право на оружие и на его использование в целях самообороны, но ещё и тысячи американцев будут давать вам бесплатные советы, как его применять! По крайней мере, так было в нашем случае.



То, что вы видели, то, что произошло с нами, может запросто произойти с любым из вас, кто сейчас находится в тихих жилых районах по всей нашей стране. Об этом мы сегодня и хотим говорить с вами.

МАРК МАККЛОСКИ: Именно так. Будь то прекращение финансирования полиции, или отмена денежного залога, позволяющая в тот же день отпускать преступников, чтобы они снова бесчинствовали на улицах, или поощрение анархии и хаоса на наших улицах — похоже, демократы теперь считают, что задача правительства не в том, чтобы защищать честных граждан от преступников, а в том, чтобы защищать преступников от честных граждан.

Ни одному человеку из той разбушевавшейся толпы, которую вы видели у нашего дома, не предъявили обвинений. А знаете, кому предъявили? Нам. Они и вправду обвинили нас в тяжких преступлениях за то, что мы посмели защищать наш дом. Вдобавок — вы только вдумайтесь! — марксистско-либеральная активистка, которая привела агрессивную толпу в наш район, стояла перед нашим домом и кричала в мегафон: «Вам не остановить революцию!» — всего несколько недель спустя выиграла демократические праймериз, чтобы претендовать на место в палате представителей США. В городе Сент-Луисе это всё равно что победа на всеобщих выборах. Эта марксистка-революционерка теперь будет конгрессменом от первого округа Миссури.

Эти радикалы не довольствуются уличными шествиями, они хотят ходить по залам конгресса. Они хотят встать у руля. Они хотят власти. Это партия Джо Байдена. Это люди, которые будут определять ваше будущее и будущее ваших детей.

ПАТРИСИЯ МАККЛОСКИ: Им недостаточно просто сеять хаос и насилие в наших жилых районах, они хотят вообще уничтожить пригороды, прекратив выделять участки под строительство домов на одну семью. Это принудительное зонирование принесёт преступность, беззаконие и низкокачественное жильё в процветающие сейчас пригородные районы. Президент Трамп умно пресёк этот государственный перегиб. Но Джо Байден хочет к этому вернуться. Это политика, которая придёт в ближайшие к вам районы. Так что не обманывайтесь, где бы вы ни жили, ваша семья не будет в безопасности в Америке при радикальных демократах.

МАРК МАККЛОСКИ: В этот исторический момент, если вы защищаете себя и те ценности, на которых основана наша страна, агрессивная толпа, подбодряемая своими союзниками в СМИ, попытается вас уничтожить.

Вы видели нас на телеэкранах и в вашей ленте в Twitter. Вы знаете, что мы не такие люди, которые идут на попятную. К счастью, не таков и Дональд Трамп. Президент Трамп будет защищать данное Богом право каждого американца защищать свой дом и свою семью. Но более того, в планах Трампа Америка должна быть страной, где у вас есть возможность упорным трудном построить себе такую жизнь, о которой вы мечтаете, с любимой работой, с прекрасными школами для ваших детей, в жилом районе, где ваша семья сможет играть во дворе без страха, молиться в церкви без стыда и высказывать свои убеждения без (страха. — ИноТВ) наказания.

Трамп принёс нам самую лучшую экономику, какую только видела наша страна. А демократы не принесли ничего, кроме разрушений.

ПАТРИСИЯ МАККЛОСКИ: Пока в наших жилых районах нет элементарной безопасности, мы никогда не будем свободны построить лучшее будущее для нас самих, для наших детей или для нашей страны. Вот что стоит на кону на этих выборах. Вот почему мы должны переизбрать Дональда Трампа. Благослови вас Бог. Благослови Бог президента.

МАРК И ПАТРИСИЯ МАККЛОСКИ: И благослови Бог эти Соединённые Штаты.

Дата выхода в эфир 24 августа 2020 года.