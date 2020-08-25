На съезде Республиканской партии во вторник выступает Мелания Трамп

25.08.2020, 18:50, Новости дня

Первая леди США Мелания Трамп во вторник выступает с программной речью в Розовом саду Белого дома в рамках Национального съезда Республиканской партии, который начался в понедельник.

По словам организаторов, во вторник проходят мероприятия, объединенные темой «Земля обетованная». С речами выступят также госсекретарь Майк Помпео, сенатор Рэнд Пол, губернатор Айовы Ким Рейнольдс и двое детей президента Дональда Трампа, Эрик и Тиффани.

Выступая на съезде в понедельник, Трамп дал понять, что для победы на выборах важно подчеркнуть правильность его реакции на пандемию и последующий экономический кризис.

По телевидению показали, как Трамп принял в Белом доме работников сферы здравоохранения, которые похвалили его действия в связи с пандемией коронавируса.

«Вы – замечательные люди», – сказал им Трамп.

«Мы должны прогнать этот китайский вирус», – добавил он. Вопреки рекомендациям экспертов, участники встречи были без масок и не соблюдали социальную дистанцию.

Позднее Трамп принял в Дипломатической комнате несколько человек, которые находились под стражей за границей и были освобождены благодаря дипломатическим усилиям США за время президентства Трампа.

Майкл Уайт, который провел в Иране два года, сказал Трампу: «Вы смогли вызволить меня из тюрьмы. Это было поразительно».

Демократы выпустили рекламу, высмеивающую съезд республиканцев. На прошлой неделе республиканцы организовали ряд мероприятий параллельно со съездом демократов.

«Добро пожаловать в Национальный хаос Республиканской партии, – говорит рассказчик в 30-секундном ролике, который начинается кадрами из центра города Шарлотт. – Трамп реагирует на COVID с разрушительной некомпетентностью и смертоносной халатностью, школьники и учителя брошены на произвол судьбы, безработные остались без помощи, бабушки и дедушки брошены умирать в одиночестве, экономика брошена на погибель».

В понедельник на съезде выступили много видных республиканцев, которые высоко оценили работу Трампа и призвали к его переизбранию. Большинство спикеров произносили свои речи в пустом зале неподалеку от Белого дома.

Старший сын президента Дональд Трамп-младший назвал кандидата от Демократической партии Джо Байдена «лох-несским болотным монстром», намекая на вашингтонское «болото», и заявил, что бывший вице-президент представляет угрозу для американской демократии.

Трамп-младший также заявил, что во время расовых волнений демократы проявили себя как партия «беспорядков, грабежей и вандализма».

Для президента Трампа четыре дня съезда имеют решающее значение: широкое освещение в СМИ дает ему шанс убедить достаточное количество американских избирателей в том, что он заслуживает быть переизбранным, в то время как опросы часто показывают, что избиратели не одобряют его работу в качестве главы государства за последние три с половиной года.

До выборов осталось 10 недель, а опросы показывают, что Байден лидирует в среднем на 7,6 процентных пункта, согласно сводной статистике сайта Real Clear Politics. Однако преимущество Байдена немного меньше в нескольких ключевых колеблющихся штатах, которые могут снова сыграть решающую роль на выборах.

За последние 40 лет только два президента не смогли переизбраться после одного срока пребывания в должности.