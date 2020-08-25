Суд освободил осужденного вместо брата жителя Саратова

25.08.2020, 18:48, Новости дня

В Саратове суд освободил из-под стражи Дмитрия Рубинштейна, осужденного за незаконные приобретение и хранение наркотических средств вместо брата, сообщили в пресс-службе суда.

Ранее региональная прокуратура направила в суд заключение о необходимости возобновления производства по уголовному делу, по которому осудили Рубинштейна, который на самом деле преступления не совершал.

«Освобожден из-под стражи Дмитрий Рубинштейн, осужденный за незаконные приобретение и хранение наркотических средств», – сообщили ТАСС в суде.

Отмечается, что суд и следствие приняли мужчину за сына его приемной матери. Рубинштейну сообщили, что он нарушил условия отбытия условного наказания, и отправили в колонию.

При этом саратовец заявлял, что даже не знал о своей судимости. По итогам проверки было установлено, что преступление совершил ранее судимый приемный брат мужчины. Тот, будучи внешне похож на Рубинштейна, представился его именем и предъявил его документы. Арестован Дмитрий был в феврале 2020 года.

Решение об отмене приговора в целом будет приниматься позже в суде.

Ранее в Москве задержали трех подозреваемых в создании двух нарколабораторий, всего изъяли наркотиков на сумму свыше 100 млн рублей.