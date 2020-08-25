На решение о блокировке TikTok в США повлиял Цукерберг – СМИ

25.08.2020, 18:40, Новости дня

Глава компании Facebook Марк Цукерберг повлиял на решение администрации президента США Дональда Трампа заблокировать на территории Штатов китайскую социальную сеть TikTok. Об этом 23 августа пишет The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.

Источники журналистов сообщили, что на частном ужине в Белом доме в конце октября прошлого года Цукерберг убедил Трампа в том, что рост китайских интернет-компаний угрожает американскому бизнесу и “должен вызывать большее беспокойство, чем обуздание Facebook”.

Кроме того, Цукерберг обсуждал TikTok на встречах с несколькими сенаторами, сообщили источники. В конце октября сенатор Том Коттон из штата Арканзас, который встречался с Цукербергом в сентябре, и сенатор Чарльз Шумер из штата Нью-Йорк написали письмо представителям разведки с требованием провести расследование в отношении TikTok. Вскоре после этого правительство США начало проверку компании с точки зрения национальной безопасности, к весне Трамп пригрозил полностью запретить приложение.

1 августа Трамп заявил, что запретит доступ пользователей из США к TikTok. 3 августа американский президент заявил, что условием дальнейшей работы TikTok в США является продажа приложения американской компании до 15 сентября. Переговоры о продаже американского сегмента TikTok уже ведутся с компаниями Twitter и Microsoft. СМИ сообщали, что Microsoft может заплатить за TikTok до $30 млрд. Еще одним возможным покупателем может стать производитель программного обеспечения Oracle.

Решение о продаже стало результатом неоднократных заявлений властей США о возможной блокировке приложения. В частности, 6 июля госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Белый дом рассматривает вопрос о запрете приложения. Помпео предупредил американцев, что им следует быть осторожными при использовании TikTok, если они не хотят, чтобы их личная информация “была в руках Коммунистической партии Китая”.

6 августа Трамп подписал указ об устранении угроз, исходящих от китайского приложения TikTok. По его словам, это приложение угрожает национальной безопасности, внешней политике и экономике Соединенных Штатов.

24 августа владелец приложения TikTok компания ByteDance подала в суд на администрацию Трампа из-за указа о запрете доступа для пользователей из США.