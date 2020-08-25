 

РПЦ сменила главу Белорусской православной церкви. Предыдущий, который “ужаснулся” действиям силовиков, отправлен на Кубань

25.08.2020, 18:40, Новости дня

25 августа синод Русской православной церкви (РПЦ) сменил главу Белорусской православной церкви (БПЦ). Об этом в Telegram сообщил председатель синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

“Священный синод принял прошение патриаршего экзарха всея Беларуси митрополита Минского и Заславского Павла (Георгия Пономарева. – “ГОРДОН”) об освобождении от должности патриаршего экзарха всея Беларуси и выразил ему благодарность за понесенные труды… Митрополит Павел назначен главой Кубанской митрополии”, – написал он.

По словам Легойды, новым главой БПЦ назначен епископ Борисовский и Марьингорский Вениамин с сохранением за ним временного управления Борисовской епархией.

Митрополит Павел был экзархом всея Беларуси с 2013 года.

После выборов президента Беларуси в августе 2020 года митрополит Павел 10 августа вслед за предстоятелем РПЦ патриархом Кириллом поздравил с победой действующего главу государства Александра Лукашенко. Позже он извинился за поздравление. По словам пресс-секретаря БПЦ Сергея Лепина, митрополит Павел увидел видео задержаний протестующих силовиками, “возмутился, ужаснулся и расстроился”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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