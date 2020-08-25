Мнение: ЛГБТ-пингвины, рекорд смертности в Швеции и как Твиттер глушит RT

25.08.2020, 18:37, Разное

1. Модная тенденция в западных зоопарках и океанариумах: теперь героями новостей становятся не брошенный медвежонок Кнут или осьминог-предсказатель Пауль, а животные, у которых обнаруживают гомосексуальное поведение:

https://lenta.ru/news/2020/08/20/penguins/

Пингвины-лесбиянки из Океонаграфического аквариума в испанском городе Валенсия выхаживают «усыновленного» детеныша. Об этом сообщает сайт Pink News.

Смотрители океанариума заметили, что пингвины Электра и Виола проявляли друг к другу интерес и вместе строили гнезда из камней. Птицы часто используют камни в брачных ритуалах: обычно самцы дарят им самкам. Поэтому люди решили подложить паре оплодотворенное яйцо, взятое у других пингвинов.

«Они отложили по два яйца каждая и, очевидно, не знали, что эти яйца не оплодотворены. Поэтому мы взяли одно яйцо у другой пары в их гнездо, чтобы они могли заботиться о нем», — рассказал смотритель отдела птиц Аквариума Карлос Баррос (Carlos Баррос).

В результате из яйца вылупился пингвиненок. Специалисты пока не дают ему имя, так как ждут результатов анализа крови, чтобы определить его пол. <…>

Ранее сообщалось, что в океанариуме ирландского города Дингл живут четыре однополые пары пингвинов. У одной из пар, состоящей из двух самок, есть пингвиненок, которого они воспитывают вместе.

Не секрет, что зоозаведения всячески стараются подогреть интерес публики к своим питомцам, так что эта новость, возможно, характеризует не столько пингвинов, сколько современное общество на Западе. Как видим, яйцо им подбросили, забрав у обычной пары. Но попытались ли этим самкам подобрать ту самую обычную пару, или так с самого начала и поселили вместе?

2. Дела в Швеции — швах. Если в других странах из-за коронавирусного кризиса вековые антирекорды ставит только экономика, то у шведов – ещё и демография:

https://lenta.ru/news/2020/08/20/smert/

В Швеции, где власти отказались от введения жестких карантинных мер в рамках борьбы с распространением коронавируса, в первом полугодии 2020 года умерли 51 405 человек. Смертность в стране побила 150-летний рекорд, передает в четверг, 20 августа, Daily Mail.

Уточняется, что из общего числа погибших 4500 человек умерли от последствий коронавирусной инфекции. Больше всего скончавшихся в Стокгольме и столичном округе. Всего в стране с начала пандемии заразились смертельным вирусом более 85 тысяч человек, умерли — 5802.

По данным Государственного управления статистики (SCB), за последние 15 лет в Швеции зафиксирован самый низкий прирост населения в первом полугодии 2020 года. Это объясняется в том числе и высокой смертностью. Кроме того, специалисты выявили самое низкое число заключенных браков с начала 2000-х, при этом число разводов достигло наиболее высоких показателей за 13 лет.

3. Алексей Николов, генеральный директор телеканала RT, продолжает рассказывать про своеобразное отношение американских соцсетей к свободе слова. В преддверии ноябрьских выборов в США Твиттер пытается всячески заглушить и обвешать ярлыками новости от RT (как будто опасаясь, что они помогут президенту Трампу остаться у власти):

https://a-nikolov.livejournal.com/501886.html

Админы сети тихонько, никому не объявляя, сделали аккаунт RT практически ненаходимым. Если вы на него уже подписаны, то вы его по-прежнему видите. А вот если не успели раньше подписаться, но сегодня заинтересовались каким-то постом, то теперь в поиске вы его просто не увидите. Даже если забьете в поисковик название аккаунта. И даже если забьете точное название поста. Поисковик его просто не найдет. Ну нету в нашем свободном информационном твиттер-пространстве такого текста, уж извините. Да и зачем он вам? Лучше вы по этой теме почитайте правильные мысли. Вот, можем вам предложить прекрасную статью с аккаунта NYT.

Если вы — продвинутый пользователь, то при большом желании сможете этот барьер преодолеть. Для этого надо зайти в меню и отключить опцию hide sensitive content. То есть вы открываете шлюзы, предупреждает вас твиттер, для всякого мусора: порнографии, пропаганды насилия, продажи наркотиков… ну, и грязной пропаганды заодно. Так что — смотрите, думайте… Но запретить вам никто не может, упаси бог — у нас же тут свобода!

И тогда — если, конечно, вы знаете точное название искомого поста, и если наберете его без опечаток (способности semantic web тут загадочным образом отключаются) — он у вас, так и быть, появится. Но с висящим сверху предупреждением о том, что на этой странице всё-превсё находится под контролем государства.