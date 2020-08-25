 

От бронзеров до блесков для губ: Дженнифер Лопес запускает свой косметический бренд

25.08.2020, 18:17, Разное

Пример Кайли Дженнер отчетливо дал понять – стать миллиардером, работая в бьюти-индустрии, сложно, но возможно. Может быть, поэтому каждый год число звезд, которые пробуют свои силы в сфере красоты, только возрастает. Но сейчас в эту сферу рвется настоящий “титан”, а именно – Дженнифер Лопес.

Дженнифер Лопес с макияжем JLo Beauty

О том, что она планирует запустить собственный бьюти-бренд, певица сообщила на своей странице в Instagram. Она опубликовала фото, где позирует с макияжем – бронзером, хайлайтером, тенями для век и блеском для губ, указав тег с названием марки JLo Beauty и подписью “сияние заката”.

Я снимала секретное видео последние два дня, и сейчас мне нужно отоспаться,

– написала Дженнифер ранее, возможно намекая на промо JLo Beauty. Как сообщает Page Six, Лопес зарегистрировала товарный знак J. Lo Beauty еще в декабре прошлого года. Согласно бумагам, она планирует выпускать как косметику, так и средства ухода за кожей – увлажняющие и очищающие продукты, лосьоны, сыворотки, маски и многое другое. Дала релиза бренда пока не озвучена.

Дженнифер Лопес



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