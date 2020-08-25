Александр Лукашенко протестирует российскую вакцину на белорусской оппозиции

25.08.2020, 18:24, Разное

По сообщению информационных агенств, между республикой Беларусь и Россией была достигнута договорённость о поставке нескольких миллионов доз российской вакцины «Спутник-5» от COVID-19. Президент Александр Лукашенко предложил сделать первыми испытателями вакцины оппозиционеров.

– Я вчера говорил с Путиным, и мы договорились о поставке российской вакцины. Правда, она пока не прошла третьей фазы испытаний, на людях. Но знаете, что я вам скажу — мы сейчас не в той ситуации, чтобы привередничать. У нас куча молодых людей сейчас бродят по проспектам, отрываясь от работы. Не работают, экономику страны не развивают, пользы стране не приносят — живут на всём готовом, да ещё и заразу разносят! Поэтому я Минздраву так и сказал: берите их и прививайте! Хватайте, кто не привит — и колите! Не хочешь прививаться — дома сиди, или на работу ступай, – заявил Лукашенко.

Для исполнение указаний президента Минздрав выпустил инструкцию, по которой обязательным условием участия в митингах является вакцинирование от COVID-19. Милиция будет проверять справки о прохождении вакцинации, а при её отсутствии — передавать граждан в местные учреждения здравоохранения для обязательной вакцинации.