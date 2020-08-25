Мнение: Работают профессионалы

25.08.2020, 18:20, Разное

Госконцерн Газпром создаст компанию для разработки технико-экономического обоснования проекта строительства и эксплуатации нового газопровода из России в Китай через Монголию, сообщил Газпром во вторник.

Подобные новости, вне всякого сомнения, должны начинаться с фразы "Не приходя в сознание" или "Не выходя из комы" – и далее по тексту. В тех условиях, в которых сегодня находится Газпром, новые гипер-проекты лишь ускоряют и приближают обвальную катастрофу всей газовой отрасли страны, из которой циклопическими суммами выводятся ресурсы, которые буквально закапываются в землю. Имея на балансе три незавершенных проекта, суммарно "потянувших" за сто пятьдесят миллиардов долларов, при этом ни один из них не только не вышел, но и не имеет ни малейших шансов выйти на плановые показатели – начинать на таком фоне новое строительство четвертого аналогичного проекта может означать либо полное помрачение рассудка руководства, либо сознательную политику на уничтожение компании, а с ней – и отрасли. Никаких иных здравых предположений подобного рода новости не вызывают.

Северный поток-2, по всей видимости, будет брошен в недостроенном виде. Турецкий поток утратил смысл, так как Турция как рынок уже потеряна, а южная Европа, куда нацелена последняя труба (и тоже недостроенная) этой системы становится ареной жесточайшей конкурентной схватки сразу нескольких трубопроводных проектов (Южный газовый коридор ЕС и проект EastMed), отягощенный экспансией сжиженного природного газа – все это опрокидывает самые пессимистические расчеты на окупаемость проекта. Сила Сибири так и не смогла заработать в штатном режиме несмотря на предельно скромные показатели экспорта, заложенные в эту трубу – Китай не хочет покупать газ в оговоренных объемах, так как транспортировка газа на столь далекие расстояния по сравнению с доставкой сжиженного газа по морю буквально на порог к потребителю попросту нерентабельна. При этом совершенно неясно, как и когда будет достроена сопутствующая инфраструктура Силы Сибири – особенно если учесть, что задействованный в ее строительстве трубоукладчик "Академик Черский" переброшен на другой конец планеты и банально стоит без дела.

И в этих условиях даже идея нового строительства, да еще и в тот же самый Китай, который не выбирает законтрактованные объемы по Силе Сибири, выглядит полностью нездравой. Но ее не просто пробивают, она получила одобрение Путина и теперь начинает реализовываться.

Даже сложно найти пример или аналогию столь чудовищного управления, которое прямо ведет компанию к банкротству с полного согласия и одобрения ее руководства и акционеров. Однако то, что творит руководство Газпрома, само по себе становится аналогией и примером всем остальным, как нельзя управлять. Вообще, путинский режим существует, как предостережение всему остальному миру – посмотрите на нас и ни в коем случае не пытайтесь это повторить. Работают профессионалы.