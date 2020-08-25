 

Мнение: Работают профессионалы

25.08.2020, 18:20, Разное

Госконцерн Газпром создаст компанию для разработки технико-экономического обоснования проекта строительства и эксплуатации нового газопровода из России в Китай через Монголию, сообщил Газпром во вторник.

Подобные новости, вне всякого сомнения, должны начинаться с фразы "Не приходя в сознание" или "Не выходя из комы" – и далее по тексту. В тех условиях, в которых сегодня находится Газпром, новые гипер-проекты лишь ускоряют и приближают обвальную катастрофу всей газовой отрасли страны, из которой циклопическими суммами выводятся ресурсы, которые буквально закапываются в землю. Имея на балансе три незавершенных проекта, суммарно "потянувших" за сто пятьдесят миллиардов долларов, при этом ни один из них не только не вышел, но и не имеет ни малейших шансов выйти на плановые показатели – начинать на таком фоне новое строительство четвертого аналогичного проекта может означать либо полное помрачение рассудка руководства, либо сознательную политику на уничтожение компании, а с ней – и отрасли. Никаких иных здравых предположений подобного рода новости не вызывают.

Северный поток-2, по всей видимости, будет брошен в недостроенном виде. Турецкий поток утратил смысл, так как Турция как рынок уже потеряна, а южная Европа, куда нацелена последняя труба (и тоже недостроенная) этой системы становится ареной жесточайшей конкурентной схватки сразу нескольких трубопроводных проектов (Южный газовый коридор ЕС и проект EastMed), отягощенный экспансией сжиженного природного газа – все это опрокидывает самые пессимистические расчеты на окупаемость проекта. Сила Сибири так и не смогла заработать в штатном режиме несмотря на предельно скромные показатели экспорта, заложенные в эту трубу – Китай не хочет покупать газ в оговоренных объемах, так как транспортировка газа на столь далекие расстояния по сравнению с доставкой сжиженного газа по морю буквально на порог к потребителю попросту нерентабельна. При этом совершенно неясно, как и когда будет достроена сопутствующая инфраструктура Силы Сибири – особенно если учесть, что задействованный в ее строительстве трубоукладчик "Академик Черский" переброшен на другой конец планеты и банально стоит без дела.

И в этих условиях даже идея нового строительства, да еще и в тот же самый Китай, который не выбирает законтрактованные объемы по Силе Сибири, выглядит полностью нездравой. Но ее не просто пробивают, она получила одобрение Путина и теперь начинает реализовываться.

Даже сложно найти пример или аналогию столь чудовищного управления, которое прямо ведет компанию к банкротству с полного согласия и одобрения ее руководства и акционеров. Однако то, что творит руководство Газпрома, само по себе становится аналогией и примером всем остальным, как нельзя управлять. Вообще, путинский режим существует, как предостережение всему остальному миру – посмотрите на нас и ни в коем случае не пытайтесь это повторить. Работают профессионалы.

Источник: Эль Мюрид



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.07 / Последствия наводнения в Рузе сняли на видео

25.07 / Мнение: Гроздья гнева

27.06 / Мнение: Чрезмерный снос памятников в США, продолжение коронакризиса и низкое падение производства в России

19.08 / «Я осваиваю профессию мойщика машин»: Панин поделился подробностями жизни в Испании

07.08 / Личное: Шуты против!

22.08 / “Было мало артистов”: Михаил Муромов рассказал о похоронах Валентины Легкоступовой

09.08 / Лукашенко стянул войска в Минск перед голосованием на президентских выборах

14.07 / Я/мы в одной футболке

14.08 / СМИ: Майли Сайрус и Коди Симпсон расстались

17.08 / Взыщите со смертника

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска