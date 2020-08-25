Личное: Весёлая свадьба в Осетии

25.08.2020, 18:19, Разное

Нет хуже зверя, чем обманутая жена, муж которой бегает по московским давалкам.

Выгнанная на второй день со свадьбы невеста осетинского борца Заурбека Сидакова сначала пыталась покончить с собой, а потом сбежала в Москву, где, по слухам, бывший любовник девушки снял ей квартиру.



Фото: Соцсети

Напомню, что произошло: молодые ребята — Заурбек и Мадина — познакомились в конце апреля.

Обоим чуть за 20, так чего зазря время терять?

Красивую Мадину быстро сосватали, была богатая свадьба, а на второй день всем гостям пришли видеоролики с голой невестой с объяснениями — невеста, мол, занималась эскортом.

Заурбек, тоже получивший интимное видео, выбежал из-за стола, кинулся в комнату невесты, выволок её за волосы во двор и выгнал из дома.

Затем сам сел в пыли и заплакал.

Не осуждаю. Мужчина, если он считает, что задета его честь, может от предательства и заплакать.

Вот только было ли это предательством?

Мадина — не девочка. Глупо надеяться, что у красивой молодой женщины до 24 лет не было прошлого.

Всем очевидно, что об эскорте речи, конечно, в случае с Мадиной не шло. Но есть видео, которое она отсылала женатому любовнику.

Если бы жена захотела отомстить, почему бы не отправить это видео всем гостям на второй день свадьбы?

Повеселились? Потанцевали? Потрахались в первую брачную ночь? Получите теперь видюшечку и распишитесь.

Месть — это блюдо, которое едят холодным.

Я не хочу, как какая-то Бородавка, читать вам нотации. Была связь с женатым? Нехорошо, конечно, но это — жизнь. Так бывает. Особенно сейчас, когда сама атмосфера общества предполагает жёсткую конкуренцию девчонок за мужика.

У каждого человека есть прошлое. Неужели сам чемпион Заурбек до 24 лет ни с кем ни-ни? Наверняка ведь были у него девушки, и все это понимают.

Так почему, в таком случае, у Мадины не может быть прошлого?

Если она — не девственница, то тогда её нужно, схватив за волосы, выгнать из дома? А семья Мадины — тоже ведь хороша! Брат разгромил в приступе гнева дом, а отец и мать выгнали дочь.

Это нормальное поведение?

Я повторю, что понимаю реакцию и семьи, и самого жениха — они восприняли всё это позором и бесчестьем. Но ёлки-палки, XXI век на дворе!

Не пора ли уже пересмотреть свои средневековые взгляды на роль женщины?

Да, не девственница в 25 лет. Да, трахалась с женатым в прошлом.

И что — это делает её настолько плохим человеком, что нужно её закидать камнями? Как считаете?