 

Газпром и Ленобласть подписали проект газификации региона до 2025 года

25.08.2020, 18:08, Новости дня

Ленобласть и Газпром подписали программу развития газификации и газоснабжения области на 2021-2025 годы, в реализацию проекта планируется вложить свыше 40 млрд рублей, сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

«По этому соглашению «Газпром» вкладывает в газификацию Ленинградской области 31,5 млрд рублей, Ленинградская область софинансирует на 12 млрд рублей. Будут газифицированы 412 населенных пунктов и более 100 крупных промышленных предприятий», – цитирует главу региона ТАСС.

Дрозденко также отметил, что по этой программе газификация Ленинградской области за пять лет увеличится более чем на 11%, а общая газификация по населенным пунктам составит 97,5 от утвержденной схемы газификации.

По данным пресс-службы правительства области, по указанной программе будут построены 124 межпоселковых газопровода суммарной протяженностью более 2 тыс. км, запланировано ввести в эксплуатацию семь газораспределительных станций (ГРС), узел редуцирования газа на терминале по сжижению природного газа в Высоцке. Также будут реконструированы либо технически перевооружены еще семь ГРС.

Согласно программе, инвестиции Газпрома, как сообщила пресс-служба компании, в 2021-2025 годах запланированы в объеме 31,1 млрд рублей – это в шесть раз больше, чем в 2016-2020 годах. Общий объем инвестиций компании и региона в реализацию новой программы оценивается в 43,5 млрд рублей. Со своей стороны правительство Ленинградской области обеспечит строительство внутрипоселковых распределительных газопроводов в газифицируемых населенных пунктах – запланировано более 1,1 тыс. км. На природный газ переведут более 54 тыс. квартир и домовладений и 104 котельных, сумма софинансирования со стороны региона превысит 12 млрд рублей.



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