Мнение: Нет иммунитета – нет вакцины. Новости ковида

25.08.2020, 18:01, Разное

С мировой ковид-истерией пошел уже полный сюрреализм. В то время как в Москве уже почти восстановилась доковидная жизнь, во Франции, как передают с мест, в ряде городов вводят требования обязательного ношения масок… на улице! Причем, что особенно умиляет – “за исключением центральных, на которых много туристов”. То бишь именно на тех улицах, где больше всего людей (и, соответственно, “риск” заражения) – маску можно не носить. А вот на других, где потише и посвободнее, если нет маски – штраф 135 евро. Красота, что тут скажешь. Европа!

Я в выходные много гулял и ездил по Москве – отрадно заметить, что на ковид уже плюют практически все и везде. В Центре – толпы, никакой “социальной дистанции”, кафешки тоже битком, люди сидят почти вплотную друг к другу, настроение у всех расслабленное, в масках также почти никого нет. Раньше бы на такое любители “чудовищного вируса” немедля пошли бы сыпать страшными прогнозами – “вот посмотрим, что будет через 2 недели! Ужас! Ужас!” – но теперь и они, кроме несгибаемого Кирилла Шулики, поутихли и пригорюнились: в конце концов, люди так ходят все лето, последние 2 месяца точно – где же “вспышка”, которая покарает безумцев и нечестивцев? Ее нет, и это вводит активных коронофобов (в душе, безусловно, мизантропов и снобов), в состояние унылой прострации.

И одновременно не далее как сегодня сообщают без тени подколки, что “коронавирусом заболел глава Тувы Оол”. Особую пикантность сообщению придает одно слово дополнения – заболел ПОВТОРНО. Дикторы, читающие новость, спокойны как будды – чего, мол, удивляться, вон и из Сингапура тоже уже доложили, что повторное заражение – дело обычное.

Хотя тут элементарный вопрос: если с Оолом в самом деле так и это “дело обычное” – то о каких-таких вакцинах, которые сейчас разрабатывают все кому не лень, вообще может идти речь?? Если иммунитета “не вырабатывается” – какая вакцина?

Но почему-то никто не спрашивает. И тут еще Юлия Тимошенко – не просто “заболела ковидом”, но, как пишут, она уже на ИВЛ. До этого у нее “просто” была температура 39, “которая ничем не сбивалась”. Я что-то вспоминаю, не могу вспомнить аналогов: похоже, Тимошенко – чуть ли не первая из “сильных мира сего”, кто попал с ковидом аж на ИВЛ (такая же новость про Джонсона оказалась фейком).

Насчет Тимошенко я расстроился, жаль тетку. Пусть выздоравливает, ТигрЮля из нее была смешная.