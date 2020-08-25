Пенсионный фонд России по ошибке выплатил более 300 миллионов рублей «мертвым душам»

25.08.2020, 17:53, Разное

Отделения Пенсионного фонда РФ ошибочно выплатили так называемым «мертвым душам» более 300 миллионов. В ведомстве объяснили, что ожидает получателей таких средств.

Из-за ошибок в программе ряд территориальных отделений Пенсионного фонда перечислил на счета получателей не положенные по закону деньги. Переплата составила несколько сотен миллионов рублей. Неправомерное зачисление средств было выявлено в ходе проверки специалистами Счетной палаты. Финансы были зачислены большому количеству получателей пенсий, которые на момент получения уже умерли.

Однако, как оказалось, их родственники не рассказали работникам пенсионного фонда об этом. Сотрудники же ведомства в свою очередь тоже не приняли необходимых мер для соблюдения правильности положенной процедуры при выплате денег. Таким образом, родственники так называемых «мертвых душ» получили более 300 миллионов рублей незаконно. Только с начала года всего в двух регионах Российской Федерации такие переплаты превысили в общем 370 миллионов рублей.

Причиной этому стало то, что в программах, с которыми работает ведомство, не предусмотрено каких-либо своевременных сообщений о смерти получателей. Теперь специалистам ПФ следует взыскать средства, незаконно полученные родными умерших пенсионеров. Скорее всего, во многих случаях специалистам Фонда придется обращаться в правоохранительные и судебные органы. Есть также вариант с добровольным возвратом денег, однако, как пишет «Слово и дело», при отказе от такого способа, судебные разбирательства неизбежны.