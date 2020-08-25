Диетологи назвали пять круп для поддержания здоровья и похудения

25.08.2020, 17:53, Разное

В рационе питания для сохранения и поддержания здоровья должны обязательно присутствовать овощи, фрукты, цельнозерновые продукты. Диетологи назвали пять видов круп, способствующих похудению и улучшению работы человеческого организма.

В цельнозерновых продуктах содержатся все части зерна – зародыши, эндосперм, отруби, а также клетчатка, множество микроэлементов, белок, углеводы, растительные соединения и клетчатка. Пищевые волокна, имеющиеся в крупах, позволяют предотвратить возникновение рака толстой кишки, инсульта, диабета второго типа, заболеваний сердечно-сосудистой системы.

Специалисты советуют регулярно потреблять крупы, чтобы поддерживать стройность и укрепить иммунитет. В списке полезных оказалась экзотическая крупа под названием киноа. Она является отличной альтернативой белому рафинированному рису, способному привести к повышению уровня сахара в крови. Согласно результатам экспертов, представляющим Гарвардскую школу здравоохранения, благодаря частому потреблению одной чашки киноа, снижается риск летального исхода от рака, диабета, заболеваний легких, болезней сердца на 17%. В крупе содержится калий, железо, цинк, магний.



Еще один немаловажный для здоровья и фигуры продукт – ячмень. Эта крупа является кладезем углеводов, диетического волокна, крахмала, фосфора. С помощью блюд из ячменной крупы улучшается чувствительность к инсулину клеток, нормализуется обмен веществ, быстрее усваивается кальций в организме, регулируется деятельность головного мозга. Эксперты из Вюрцбургского университета доказали пользу овса, назвав его “естественным лекарством”, позволяющим снизить уровень “плохого” холестерина. Последний после оседания на стенках сосудах становится причиной образования бляшек, нарушающих кровоток и вызывающих развитие инсультов, инфарктов. Овес рекомендуется потреблять тем, кто страдает от кожных заболеваний, проблем с желудочно-кишечным трактом.

Коричневый (бурый) рис важен для стимуляции пищеварения, а также способствует замедлению выброса сахара в кровь. В отличие от белого, в буром рисе нет глютена, поэтому блюда из такой крупы подойдут склонным к аллергии людям. Крупа богата пищевыми волокнами, клетчаткой, кальцием, железом, тиамином. Содержащиеся в коричневом рисе соединения защищают организм от развития опухолей различных типов и предотвращает возникновение сахарного диабета.



Диетологи советуют употреблять гречку для похудения, поскольку она обеспечивает ощущение сытости на длительное время, что избавляет от переедания. Продукт помогает избежать набора лишних калорий, а наличие в крупе рудина может предотвратить развитие резистентности к инсулину, улучшить передачу к клеткам гормона. Компонент вместе с кверцетином противостоит свободным радикалам, повреждающим ДНК и вызывающим формирование клеток злокачественных образований.