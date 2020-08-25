Андрей Рожков из «Уральских пельменей» назвал самую смешную программу на российском телевидении

25.08.2020, 17:53, Разное

Андрей Рожков раскритиковал комик-шоу со спущенными штанами на телевидении в России. Актер из «Уральских пельменей» назвал наиболее смешную, по его мнению, программу в сетке отечественного вещания.

Со слов комика, в подобном жанре должны быть определенные высоты, к которым должен стремиться производитель шоу. При этом Рожков не считает нынешнее поколение юмористов действительно соответствующим критериям качественной программы. Участник «Уральских пельменей» даже порой не понимает. Чем занимаются молодые комедианты.

Самой же смешной программой на отечественных телеканалах Андрей Рожков считает «Вокруг смеха». Передача выходила еще во времена Советского Союза, с 1978 по 1991 года. Актер подчеркнул, что даже тогда, во времена строгой цензуры, ведущий Александр Иванов и его гости умели шутить над самыми запретными темами, при этом оставаясь образцом интеллигентности. Участники «Вокруг смеха» были не просто талантливыми актерами и авторами. Но и очень образованными и начитанными людьми. Сейчас же, считает Рожков, часто можно встретить «кумиров» публики, которые достигают успеха, просто купив камеру и сняв штаны перед объективом.

Актер не считает количество просмотров в интернете справедливым показателем таланта того, или иного юмориста или шоу-программы. При этом узнать талант, уверен Рожков, можно сразу. Напомним, Андрей Рожков вместе с коллегой по команде КВН Вячеславом Мясниковым является сооснователем проекта «Ваши пельмени», созданным два года назад. Команда выступает с гастролями отдельно от «Уральских пельменей». При этом, как отмечает издание «Телепрограмма», артисты не стали покидать своей родной команды и все также принимают участие в записи новых передач «УП» в Екатеринбурге.