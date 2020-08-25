Белорусский Нацбанк рекомендовал быстрее наполнять пункты обмена валют наличными

25.08.2020, 17:48, Новости дня

Нацбанк Белоруссии порекомендовал банкам страны своевременно подкреплять обменные пункты и кассы денежной наличностью для бесперебойного проведения валютно-обменных операций.

«С учетом наблюдающегося в последние дни повышенного спроса на иностранную валюту Национальный банк считает необходимым принятие со стороны банковского сектора всесторонних и исчерпывающих мер по своевременному подкреплению обменных пунктов, касс денежной наличностью в объемах, необходимых для бесперебойного проведения валютно-обменных операций в течение рабочего дня и осуществления операций по продаже наличной иностранной валюты населению в соответствии с формирующимся спросом по складывающемуся на внутреннем валютном рынке курсу», – сообщили БелТА в регуляторе.

В Нацбанке полагают, что нужно более активно информировать граждан о возможности безналичных валютно-обменных операциях, в том числе при помощи банковского обслуживания клиентов а также с использованием банковских платежных карт, эмитированных к счетам в иностранной валюте.

«При этом банкам следует взвешенно и экономически обоснованно подходить к установлению курсов покупки и продажи иностранной валюты», – добавили в регуляторе.

На минувшей неделе сообщалось, что в белорусских банках люди выстраиваются в очереди на обмен валюты. При этом в некоторых обменных пунктах заканчивались доллары.