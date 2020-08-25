В Омске продавцы магазина заставили подростка надеть на голову пакет

25.08.2020, 17:43, Разное

Продавцы в одном из омских магазинов заставили 17-летнего юношу надеть на голову пакет, поскольку тут пришел без защитной маски. На кассе ему заявили, что клиенты без средств индивидуальной защиты от коронавируса не обслуживаются.

Сначала подросток предложить сотрудникам прикрыть лицо одеждой. Однако они настояли, чтобы покупатель натянул на лицо мешок с прорезями для ушей. Юноша сказал, что в такой “маске” можно задохнуться, на что продавцы ответили, что пока этого ни с кем не произошло, сообщает Ura.ru.