Мнение: Письмо: “Есть дурацкая привычка”

25.08.2020, 17:35, Разное

Мелкий хищник пишет.

На аватаре тоже кстати похож.

Вам нестандартный вопрос. Почему в письме совсем нет вранья, как можно было бы подумать по описанию хоровода?

sleepwalker7771

Добрый день, уважаемая Эволюция!

Пишу вам в надежде на разбор.

Мне 32 года, женат уже более 10 лет, жену люблю, есть сын 8 лет.

Работаю на хорошей должности, благодаря моей начальнице, которая взяла меня на эту должность, несмотря на отсутствие образования и опыта в данной сфере. Коллектив ко мне нормально относится, вроде, опять-таки несмотря на незаслуженно занимаемую позицию в компании. Один раз был секс с сотрудницей и об этом как-то узнала начальница. Состоялся неприятный разговор.

Она: Кирилл, зайди ко мне сегодня в 22.

(Я бывало приходил к ней домой по работе, иногда наливала вино, но я не пью, но её это не смущало и она пила сама. Однажды увлеклась и призналась мне в любви, но на следующий день очень извинялась).

Короче, я понял, что если я её не трахну, она меня уволит.

Я пошёл в ол-ин, купил вина и цветы, пришёл в указанный час и сказал прям с порога, что люблю её, был злой, что она замужем и скорей всего откажет мне в чувствах, переспал с Л. Был секс. Потом она напилась, стала плакать, я понял, что заварил кашу и нужно давать заднюю, пока не поздно. Я ей сказал, что люблю её, но у меня жена и сын, а у неё муж, которого я очень уважаю.

Мне казалось, что она со мной согласилась. Секс с ней продолжился. Она стала мне писать, когда я был дома, хотя я просил её этого не делать, что она меня подставляет.

Через несколько дней мне написал муж начальницы, предложил встретиться. А я вижу в своём телефоне ему сообщение: я трахаю твою жену. Я понял, что попал. Конечно же, я этого сообщения не писал.

Муж у неё человек влиятельный, немного его побаиваюсь и жену свою расстраивать снова не хочу. Понимаю, заслужил получить по е…лу, сам виноват. Есть дурацкая привычка трахать чужих жён. Разобьют теперь мне лицо.

Друзья предлагают поддержать, но я наверное должен сам принять свою судьбу. С другой стороны, не хочу начальницу подставлять, хочу всю вину на себя взять, рыцарем быть, блять. С мужем понятно все – прийти и получить пизд..лей. А вот как потом вести себя с женой и начальницей. И ещё эта сотрудница написывает, говорит, что всё про меня знает. Якобы, у меня было несколько романов на работе и она расскажет о них начальнице. Короче, устроил сам себе Санту Барбару.

Помогите, пожалуйста, разобраться.