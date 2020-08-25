N-TV – в Граце задержали подозреваемого в нападении на главу еврейской общины

25.08.2020, 17:34, Новости дня

В австрийском Граце участились преступления на почве антисемитизма, пишет немецкий телеканал N-TV. В выходные было совершено нападение на главу еврейской общины, также нападениям в последнее время подверглись синагога и еврейский центр в Граце. Полиция уже задержала подозреваемого, которого обвиняют в семи аналогичных преступлениях.



Reuters

В выходные в австрийском Граце произошло сразу несколько нападений на почве антисемитизма, пишет немецкий телеканал N-TV. Сначала атаке подверглось здание еврейской общины, после чего неизвестный, вооружённый деревянной дубинкой, напал на её председателя.

После нападений на еврейскую общину в Граце австрийская полиция задержала подозреваемого. Задержанный обвиняется в совершении семи преступлений, среди которых присутствует нападение на председателя еврейской общины, причинение материального ущерба зданию синагоги путём забрасывания её камнями и загрязнения стен, сообщил официальный представитель австрийской полиции.

Согласно имеющимся на этот час данным, полученным из Министерства внутренних дел в Вене, задержанный сознался в совершении противоправных деяний. Детали по поводу личности подозреваемого австрийскими властями пока не разглашаются.

В воскресенье почти 200 человек в Граце приняли участие в демонстрации в знак солидарности с еврейской общиной в городе. Участники акции прошли от центрального железнодорожного вокзала до синагоги под лозунгом «Плечом к плечу против расизма».

Председатель еврейской общины в Граце Эли Розен в субботу вечером подвергся нападению перед зданием общины. Нападение было совершено человеком с деревянной дубинкой. Розен не пострадал. До того, в ночь на субботу, одно из окон в здании было разбито, многие другие оказались повреждены, а ещё в среду на стенах синагоги в Граце появились пропалестинские лозунги.

В интервью австрийским СМИ Розен подчеркнул, что в Граце набирают обороты левые настроения, враждебность к евреям и антисемитизм. Президент Австрии Александр Ван дер Беллен осудил нападения на Розена и синагогу. «Антисемитизму и ненависти к евреям не место в нашем обществе, — написал он в Twitter. — Я испытываю солидарность со всеми проживающими в Австрии евреями».

Канцлер Австрии Себастьян Курц также заявил, что потрясён нападениями. В прошлом году в Австрии было зарегистрировано 550 происшествий на почве антисемитизма.

Как напоминает немецкий телеканал, в так называемую «Хрустальную ночь» с 9 на 10 ноября 1938 года еврейская синагога в Граце была уничтожена нацистами. Более чем 70 лет спустя заново отстроенная синагога снова открылась на прежнем месте. Это произошло в ноябре 2000 года. Еврейская община во втором по величине городе Австрии насчитывает 150 человек, пишет N-TV.