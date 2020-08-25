Amnesty International потребовала расследовать отравление Навального

25.08.2020, 17:30, Новости дня

Правозащитная организация Amnesty International потребовала, чтобы Россия незамедлительно возбудила уголовное дело по факту отравления оппозиционера Алексея Навального, установленному немецкими врачами.

«Российские власти обязаны начать проверку в рамках уголовного судопроизводства и провести всестороннее, непредвзятое, беспристрастное и эффективное расследование. При необходимости к такому расследованию должны быть привлечены международные эксперты», – заявила директор представительства Amnesty International в России Наталья Звягина.

По ее словам, отказ от проведения расследования в очередной раз продемонстрирует политическую предвзятость государства по отношению к Навальному и даст повод заподозрить Кремль в прямой или косвенной причастности к покушению.

Алексей Навальный (архивное фото)

«Это может иметь разрушительные последствия для российского общества и политической системы», – предупредила Звягина.

Тем временем пресс-секретарь российского президента Владимира Путина Дмитрий Песков во вторник заявил, что не видит «повода» для расследования.

«Мы не понимаем, на основании чего наши немецкие коллеги так спешат, употребляя слово отравление, – сказал он. – Если будет установлено вещество и если будет установлено, что это отравление, тогда, конечно, это будет повод для расследования».

Он добавил, что в Кремле не считают серьезными обвинения в причастности властей к отравлению оппозиционера.