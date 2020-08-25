Самая высокая летальность при COVID-19 фиксируется в Кировоградской области – Минздрав Украины

25.08.2020, 17:20, Новости дня

В Украине летальность среди больных коронавирусной инфекцией составляет 2,1%. Об этом 25 августа в Facebook проинформировал Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины.

“Летальность по стране составляет 2,1%. Самый высокий показатель зафиксирован в Кировоградской (5,9%), Закарпатской (3,5%) и Черкасской (2,8%) областях”, – говорится в сообщении.

По данным Минздрава, наибольшее количество активных больных на 100 тыс. населения зарегистрировано во Львовской, Черновицкой и Ивано-Франковской областях.

“На стационарном лечении находится 6209 человек, из них 166 человек подключены к аппарату искусственной вентиляции легких. Всего в госпитализации нуждался 25 261 человек, в подключении к аппарату ИВЛ – 750 пациентов”, – рассказали в Центре общественного здоровья.

В Україні виявлено 53 227 активних хворих на COVID-19 (станом на 25.08).🔹Протягом доби підтверджено 1658 випадків… Posted by Центр громадського здоров’я України on Teisipäev, 25. august 2020

По состоянию на утро 25 августа в Украине подтвердили 108 415 случаев коронавирусной инфекции (плюс 1658 за последние сутки). С начала эпидемии в стране умерло 2318 пациентов с COVID-19 (+25), вылечилось 52 870 человек (+346).

В Кировоградской области зафиксировано 769 случаев коронавирусной инфекции.