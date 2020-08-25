Верховный суд Белоруссии отклонил жалобу Тихановской на итоги выборов

25.08.2020, 17:08, Новости дня

Верховный суд Белоруссии отказал в возбуждении уголовного дела по жалобе экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской о непризнании результатов выборов.

«В возбуждении дела по жалобе Тихановской Светланы Георгиевны на решение Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов от 14 августа 2020 года (постановление №133) отказать. Определение обжалованию и опротестованию в апелляционном порядке не подлежит», – подчеркнули в суде.

Верховный суд отметил, что жалоба Тихановской не подлежит рассмотрению в суде, так как подобные требования не относятся к его компетенции, передает РИА «Новости».

Также суд отказал в возбуждении дела по жалобам экс-кандидатов Андрея Дмитриева и Анны Канопацкой, передает ТАСС.

Ранее председатель Конституционного суда (КС) Белоруссии Петр Миклашевич заявил, что конституция страны не позволяет общественным органам и организациям пересматривать итоги президентских выборов, то есть координационный совет оппозиции в этих целях не выполняет основные законы страны.

Представители штаба Тихановской подавали в Верховный суд Белоруссии жалобу на решение ЦИК об утверждении результатов президентских выборов в республике. В тот же день Тихановская отказалась баллотироваться в президенты Белоруссии на новых выборах.

Штаб Тихановской заявил о непризнании официальных итогов выборов, а она сама сообщила о создании в республике координационного совета для обеспечения передачи власти. Координационный совет белорусской оппозиции призвал власти республики немедленно начать переговоры.

Напомним, по данным ЦИК, действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко на президентских выборах получил 80,08% голосов избирателей, Светлану Тихановскую поддержали 10,09% пришедших на участки. Сама Тихановская назвала себя победителем на выборах и подала жалобу в Центризбирком о нарушениях во время избирательной кампании.