Пандемия благотворно повлияла на психическое здоровье школьников — опрос

25.08.2020, 17:07, Разное



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В исследовании Бристольского университета были включены результаты опроса 1000 учащихся 9 классов из 17 школ на юго-западе Англии. Ученые отмечают, что аналогичный опрос, проведенный до пандемии, показал, что 54% девочек и 26% мальчиков страдают от тревожности. Во время самоизоляции уровень тревожности у школьников снизился примерно на 10%, причем лучше всего себя чувствуют те подростки, которые до пандемии не слишком любили ходить в школу. Также опрос показал снижение симптомов депрессии на 2% у мальчиков и на 3% – у девочек.

Кроме того, во время самоизоляции подростки стали гораздо позитивнее относиться к школе и к учителям. Многие учащиеся заявили о том, что они стали ценить школу гораздо больше, чем до пандемии, причем мальчики отметили более внимательное отношение к себе со стороны педагогов.

Однако уровень тревожности в уязвимых группах школьников — ЛГБТ и подростков с ограниченными возможностями, – во время самоизоляции не изменился. По мнению исследователей, факторы, которые влияют на психологическое состояние таких детей, вызваны не только школьной средой. При этом учащиеся из числа этнических меньшинств — темнокожие и азиаты, – сообщили об увеличении уровня тревожности и депрессии во время пандемии.

«Общее снижение тревожности и улучшение самочувствия учащихся во время изоляции может быть связано с устранением факторов стресса, которые часто встречаются в школьное среде, таких как учебная и нагрузка и сложные отношения со сверстниками. Поскольку школы снова открываются, необходимо найти способы предотвратить повышение тревожности у школьников до уровня, который был выявлен до пандемии», – пишут авторы исследования.

Ранее британские педиатры заявили о том, что пандемия лишила детей детей нормального сна: по данным лондонской клиники Millpond, количество обращений по поводу нарушений сна у детей от 5 до 13 лет возросло на треть по сравнению с прошлым годом.

«Мы видим всплеск расстройств сна у детей, связанных с беспокойством. Очень трудно приходилось детям младшего возраста, которых самоизоляция лишила игр и прогулок с ровесниками. Что касается подростков, то родителям очень сложно заставить их вовремя лечь спать и разбудить утром, когда нет необходимости идти в школу», – заявляла основательница клиники Millpond Мэнди Герни (Mandy Gurney).

Опрос 2700 родителей, проведенный благотворительной организацией The Sleep Charity в апреле, показал, что пандемия коронавируса может оказать долгосрочное негативное влияние на детский сон. Минимум 70% детей младше 16 лет ложились спать позже обычного, и порядка 57% поздно вставали. 74% респондентов ответили, что их дети пользовались гаджетами во время самоизоляции чаще обычного.

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