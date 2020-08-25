 

Новый смартфон Xiaomi POCO X3 оборудуют мощной батареей и 64-Мп камерой

25.08.2020, 16:55, Новости дня

Несмотря на то, что новый смартфон POCO X3 относится к среднему уровню, некоторые его технические характеристики будут примерно такими же, как у флагманских моделей. Об этом свидетельствует опубликованная в сети информация о созданном специалистами Xiaomi гаджете.

В частности, POCO X3 получит мощную аккумуляторную батарею емкостью 5160 мАч, к которой будет прилагаться быстрое зарядное устройство на 33 Вт.

Кроме того, в новой модели установят видеокамеру, способную делать снимки с разрешением 64 Мп. Размер диагонали экрана составит 6,5 дюйма. Частота обновления картинки на нем – 120 Гц. Гаджет обеспечивает качество картинки в стандарте Full HD+. Также в смартфоне будет установлен дактилоскопический сканер.



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