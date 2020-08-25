Пекин выразил протест из-за появления самолета США в зоне учений Китая

25.08.2020, 16:53, Новости дня

Минобороны Китая выразило решительный протест США в связи с вторжением американского самолета-разведчика U-2 в воздушное пространство КНР на территории Северной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК), где проводятся учения, сообщил официальный представитель ведомства У Цянь.

«Сегодня американский самолет-разведчик U-2 вторгся в зону, запрещенную для полетов, северного района боевого командования Народно-освободительной армии Китая, где велась учебная стрельба боевыми патронами», – передает заявление китайского оборонного ведомства РИА «Новости».

В Китае подчеркнули, что действия американской стороны создали серьезное препятствие штатным военным учениям в Китае, а также нарушили имеющиеся между странами нормы поведения по обеспечению безопасности в воздухе и на море, а также принятые международные нормы поведения.

В Минобороны Китая добавили, что подобные действия со стороны США могут легко привести к недопониманию и даже повлечь за собой инцидент на море или в воздухе.

«Это провокация в чистом виде. Китайская сторона выражает протест и уже сделала представление американской стороне. Китайская сторона требует от США немедленно прекратить эти провокационные действия и практическими шагами защищать мир и стабильность в регионе», – подчеркнули в ведомстве.

Напомним, истребитель Су-30СМ в пятницу совершил перехват американского самолета-разведчика RC-135 над Черным морем.

17 августа российский Су-27 перехватил три самолета-разведчика США и Великобритании над Черным морем. Перехват над Балтийским морем также происходил 17 августа, над Черным – 15 августа, 14 августа, 7 августа.