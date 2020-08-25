Диетолог Соломатина рассказала об опасности орехов

25.08.2020, 16:53, Разное

Диетолог Елена Соломатина рассказала, кому опасно есть орехи. В преддверии Орехового спаса она объяснила, какая их разновидность усваивается лучше всего.

Наиболее популярными являются арахис, фундук и грецкий орех. Последний считается самым полезным, поскольку содержит огромное количество белка. Во всех вышеназванных видах орехов отсутствуют углеводы, поэтому их можно употреблять тем, кто придерживается диеты.

Самая низкая калорийность фиксируется в фундуке. Грецкий орех и арахис по данному показателю равны. Последний содержит много кальция, а первый – селен, железо, цинк, медь, калий и марганец. Грецкие орехи рекомендуется употреблять в случае наличия проблем с кровеносными сосудами и анемии.

Те, кто худеет, в день могут употреблять 5-10 штук продукта. Если нет цели снизить вес, то суточная норма грецких орехов составляет до 50 граммов. В целом этот продукт не стоит есть при аллергии, подагре и в случае присутствия проблем с нормальной работой ЖКТ.

Самое большое количество калорий содержится в бразильском орехе и заморском кешью. В них намного больше масел и микроэлементов, нежели в других видов. В связи с этим нужно аккуратно включать данные разновидности орехов в рацион.