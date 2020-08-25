Врач-токсиколог усомнился в точности диагноза немецких медиков Алексею Навальному

25.08.2020, 16:53, Разное

Российский врач-токсиколог Евгений Абульханов высказался относительно госпитализации Алексея Навального. Медик сомневается в точности диагноза, поставленного немецкими специалистами.

20 августа российского политика и блогера Алексея Навального пришлось срочно госпитализировать. Как сообщали СМИ, его состояние здоровья резко ухудшилось прямо во время перелета рейсом из Томска в столицу. После экстренной посадки в Томске Навальный впал в кому, врачи местной больницы диагностировали у политика нарушение обмена веществ. 22 августа он был перевезен в Германию, где блогера положили на лечение в клинику «Шаритэ». Немецкие специалисты считают, что российский общественный деятель был отравлен. Более того, по их мнению, после будто бы интоксикации ингибиторами холинэстеразы он еще долгое время не сможет жить полноценной жизнью.

Однако иное мнение высказывается российскими врачами, в частности, токсикологом Евгением Абульхановым. Он уверен в ошибочности определения, данного специалистами из Германии. При вышеуказанном отравлении у пациента обычно расширяются зрачки, учащается дыхание, пульс становится слабым, а изо рта идет пена. Всего этого не было зафиксировано в случае с Навальным, что ставит под сомнение диагноз, сделанный немецкими экспертами.

При этом Абдульханов акцентирует внимание, что опытный врач никогда бы так не ошибся. В российских клиниках следов отравления в организме Навального выявлено не было. Кроме того, следует учитывать, что в группе ингибиторов холинэстеразы существуют медицинские препараты, которые используют при парезе кишечника после операций. Очень похоже на то, предполагают российские медики, что вся история с якобы отравлением организована сугубо для создания шумихи и срочной «эвакуации» оппозиционного политика из России. Как пишет «Инфореактор», в августе Навальный должен был предстать перед судом по уголовному делу.