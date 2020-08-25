Мнение: Табак, табак…

25.08.2020, 16:49, Разное

О вреде курения стали говорить сразу много и шумно. Теле, радио, газеты, интернет и прочие рупоры человечества стали просто вопиять о пагубной привычке. Люди разделились на тех и на «этих». Не знаю, какой вред приносит курение? Возможно, когда ты под “банкой” куришь в постели, это может привести к пожару, но угроза твоим легким исходит скорее от городского смога, нежели от табака. А здоровье? Наверное, здесь дело в наследственности и случае.

Как – то, сидя дома, являясь “конченым” в современном понимании, а точнее просто заядлым курильщиком я, в силу холостого досуга, смотрел в экран телевизора, щелкая пультом, желая найти хоть что-нибудь стоящее, среди всеобщего эфирного дерьма.

Невольно мое внимание привлекло интервью некоего медицинского “светила”, которое кляло всех курящих, жалея всех не курящих, сдабривая свое повествование хитроумными терминами, понятными только ему или ему подобным.

Глядя и слушая это “светило”, я вспомнил случай, произошедший со мной много лет назад, когда к курильщикам еще и не думали относиться с таким бешеным предубеждением как сегодня.

Я был проездом в одном городке. Сидя в помещении местной автобусной станции, ожидая свой рейс, решил перекурить это дело. Вышел из дверей автовокзала, оказавшись на каменном крыльце, под массивным бетонным козырьком, расположенным над входом. Резко и сильно начался ливень. Под козырек с улицы буквально впрыгнули человек пять-шесть. Среди них оказалась женщина возраста пенсионного, которая, окатив меня гневным взглядом, тут же стала ворчать, – “раскурился тут”. Ее поддержали и другие. Несколько растерявшись от скорости реакции и напора не курящих, я вышел из-под козырька. Отойдя на несколько метров и, спрятав сигарету в ладонь, я стал быстро докуривать. Только я собрался выкинуть окурок, что бы вернутся в укрытие, как раздался сильный треск. Козырек рухнул, прихлопнув всех, находившихся под ним. В живых не осталось никого.

Прошло много лет. Я сижу у себя в квартире, в клубах табачного дыма, выслушивая “светилу” с экрана, но мне и сейчас, как и тогда, жалко всех тех, не курящих, под козырьком автостанции.