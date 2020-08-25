МиГ-31 перехватил норвежский самолет над Баренцевым морем

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25.08.2020, 16:48, Новости дня

Истребитель МиГ-31 развернул от государственной границы РФ над Баренцевым морем самолет ВВС Норвегии, говорится в сообщении Национального центра управления обороной России.

«25 августа российскими средствами контроля воздушного пространства над нейтральными водами Баренцева моря была обнаружена приближающаяся к государственной границе РФ воздушная цель, в воздух был поднят истребитель МиГ-31бм из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Северного флота», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.

Отмечается, что экипаж российского истребителя с безопасного расстояния идентифицировал объект как самолет базовой патрульной авиации Р-3С «Орион» ВВС Норвегии.

«После разворота иностранного военного самолета от государственной границы РФ российский истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования. Весь полет российского истребителя МиГ-31бм проходил строго в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства», – добавляется в сообщении.

Подчеркивается, что нарушения госграницы РФ норвежским самолетом не допущено.

Ранее российские МиГ-31 осуществили перехват американского беспилотника Global Hawk над Чукотским морем.



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