Путин отправил в отставку замглавы ФСИН

25.08.2020, 16:48, Новости дня

Президент Владимир Путин подписал указ об освобождении от должности замглавы Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Владимира Бурыкина.

«Освободить Бурыкина Владимира Николаевича от должности заместителя директора Федеральной службы исполнения наказаний – начальника управления следственных изоляторов центрального подчинения Федеральной службы исполнения наказаний», – говорится в указе президента, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

В 2019 году Путин освободил от занимаемой должности директора ФСИН Геннадия Корниенко, возглавлявшего ведомство с 2012 года. Позднее глава государства подписал указ о назначении Александра Калашникова на должность главы ФСИН.