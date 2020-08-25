 

Charite отменила пресс-конференцию о состоянии Навального

25.08.2020, 16:48, Новости дня

Пресс-служба берлинской клиники Charite, в которой лечат российского блогера Алексея Навального, сообщила об отмене запланированной на вторник пресс-конференции о состоянии больного.

«Она была предусмотрена, но не состоится», – передает «Интерфакс» сообщение пресс-службы.

При этом отмечается, что официальной рассылки с приглашением для прессы не было, так как мероприятие было отменено еще утром.

Ранее сообщалось, что в понедельник врачи берлинской клиники Charite сообщили, что у доставленного из Омска Навального нашли следы интоксикации в организме. По их словам, Навальный отравился субстанцией группы ингибиторов холинэстеразы, но конкретное вещество не известно.

Однако главный токсиколог Омской области и СФО Александр Сабаев сообщил, что при поступлении в омскую больницу у Навального не было клинической картины, специфичной для отравления указанными веществами. О том, что проведенные в отношении Навального в Charite исследования могут быть недостоверными, газете ВЗГЛЯД сказал главный анестезиолог-реаниматолог Минздрава профессор Игорь Молчанов.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что аналитика медиков из РФ и Германии по состоянию Навального совпадает, однако выводы разные.

Напомним, в минувший четверг в Омске экстренно приземлился самолет, на котором летел Навальный, блогер был госпитализирован в токсикореанимацию. Медики исключили ряд диагнозов у впавшего в кому Навального: инфаркт, инсульт, а также заражение коронавирусом.

Руководство омской больницы скорой помощи сообщило, что ядов в организме Навального не обнаружено, врачи не считают, что он был отравлен. В омском минздраве рассказали, что в анализах блогера обнаружили алкоголь и кофеин.

В субботу Навального вывезли медицинским бортом из Омска и доставили в берлинскую клинику Charite. Навальный находится на лечении в статусе «гостя канцлера» ФРГ Ангелы Меркель. 



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.08 / Дегтярев представил нового замглавы правительства Хабаровского края по социальным вопросам

09.07 / Медведев рассказал об отношениях с Путиным

25.07 / После массовых драк в Москве задержаны девять человек

27.07 / Политолог объяснил отказ Тихановской от интеграции с Россией

12.08 / Российские Ту-160 в ходе учения перебазированы поближе к США

08.07 / Племянница Трампа назвала его социопатом

04.08 / В Германии неоднозначно оценили вывод войск США

17.08 / NewsOne – украинский депутат заявил о намерении Порошенко устроить госпереворот на День независимости

16.08 / Махонин: Музей истории пермского баскетбола можно считать по-настоящему народным

10.08 / Число смертей от коронавируса в мире приближается к 750 000

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска