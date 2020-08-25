Charite отменила пресс-конференцию о состоянии Навального

25.08.2020, 16:48, Новости дня

Пресс-служба берлинской клиники Charite, в которой лечат российского блогера Алексея Навального, сообщила об отмене запланированной на вторник пресс-конференции о состоянии больного.

«Она была предусмотрена, но не состоится», – передает «Интерфакс» сообщение пресс-службы.

При этом отмечается, что официальной рассылки с приглашением для прессы не было, так как мероприятие было отменено еще утром.

Ранее сообщалось, что в понедельник врачи берлинской клиники Charite сообщили, что у доставленного из Омска Навального нашли следы интоксикации в организме. По их словам, Навальный отравился субстанцией группы ингибиторов холинэстеразы, но конкретное вещество не известно.

Однако главный токсиколог Омской области и СФО Александр Сабаев сообщил, что при поступлении в омскую больницу у Навального не было клинической картины, специфичной для отравления указанными веществами. О том, что проведенные в отношении Навального в Charite исследования могут быть недостоверными, газете ВЗГЛЯД сказал главный анестезиолог-реаниматолог Минздрава профессор Игорь Молчанов.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что аналитика медиков из РФ и Германии по состоянию Навального совпадает, однако выводы разные.

Напомним, в минувший четверг в Омске экстренно приземлился самолет, на котором летел Навальный, блогер был госпитализирован в токсикореанимацию. Медики исключили ряд диагнозов у впавшего в кому Навального: инфаркт, инсульт, а также заражение коронавирусом.

Руководство омской больницы скорой помощи сообщило, что ядов в организме Навального не обнаружено, врачи не считают, что он был отравлен. В омском минздраве рассказали, что в анализах блогера обнаружили алкоголь и кофеин.

В субботу Навального вывезли медицинским бортом из Омска и доставили в берлинскую клинику Charite. Навальный находится на лечении в статусе «гостя канцлера» ФРГ Ангелы Меркель.