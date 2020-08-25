 

Чем закончатся массовые беспорядки в Белоруссии: мнение эксперта

25.08.2020, 16:43, Разное

Массовые беспорядки вспыхнули в Белоруссии 9 августа после объявления победы Александра Лукашенко на президентских выборах. Согласно данным ЦИК, действующего главу государства поддержали более 80% граждан.

С такими результатами не согласились многие жители страны. Они обвинили власти в фальсификации итогов голосования. Десятки тысяч людей вышли на улицы с национальными флагами и потребовали отставки нынешнего президента.

В некоторых городах сотрудники силовых ведомств жестко подавляли митинги. Многие граждане пострадали во время задержаний. Другие демонстранты пожаловались на избиения и нечеловеческие условия в изоляторах.

Масштаб протестов с тех пор только увеличился. Работники нескольких крупных белорусских предприятий объявили забастовку. В связи с этим властям пришлось минимизировать насилие, отметил журналист Дмитрий Кузнец. На недавних митингах обошлось без задержаний.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 16 Авг 2020 в 7:55 PDT

Несмотря на это оппозиция так и не отказалась от своих главных требований – провести повторные выборы и освободить политзаключенных. Противники Лукашенко собираются и дальше выходить на улицы и устраивать стачки на заводах.

“В этом случае, как правило, режимы склонны вновь вернуться к насилию”, – выразил мнение эксперт.

Кузнец предположил, что демонстранты будут и дальше отстаивать свои интересы, от чего финансовое положение властей только ухудшится. Александр Лукашенко не сможет платить деньги силовикам. Для него останется только один вариант – попросить о помощи Россию.



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