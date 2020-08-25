Уязвимость браузера позволила украсть файлы с iPhone

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25.08.2020, 16:35, Разное

Интернет-злоумышленники в случае наличия уязвимости браузера могут красть файлы с iPhone. Такой информацией поделился Павель Вылецяль, специалист в области интернет-безопасности.
В новом посте эксперт пояснил о том, что в браузере Safari может присутствовать уязвимость. Из-за бага есть возможность делиться различным контентом. Кроме того, присутствует обмен данными, хранящимися на жестком диске.

Из-за уязвимости хакер способен заранее настроить отправку ссылки с опцией navigator.share в сообщении. Из-за его действий в письмо добавится системный файл. Чтобы осуществлялась полноценная работа уязвимости, необходимо взаимодействие интернет-злоумышленника с пользователям. Однако вполне возможно сделать файл абсолютно незаметным для юзера.

Об этой проблеме купертиновцы уже знают. Патч с обновлениями Apple пообещала выполнить только следующей весной.



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