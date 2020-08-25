 

Похудевший Александр Домогаров вышел на сцену после долгого перерыва

25.08.2020, 16:35, Разное

Заметно похудевший российский актер Александр Домогаров снова вышел на сцену после длительного перерыва. Он начал подготовку к очередному театральному сезону.
В учреждениях культуры начала возобновляться привычная работа после отмены ограничений, введенных на фоне распространения коронавируса. Александр Домогаров рассказал, что наконец-то вышел на сцену для прогона спектакля после пятимесячного перерыва.
В комментариях поклонники сразу же отметили, что артист за время самоизоляции очень похудел. Ранее его и вовсе критиковали за лишний вес. Сейчас фанаты подозревают, что Домогаров лечится от какой-то серьезной болезни, о которой не желает распространяться. Сам же актер предпочел не комментировать эти домыслы.

Ранее появлялась информация, что в спектакле «Сцены из супружеской жизни» Домогарова заменил Гоша Куценко. В марте артист со скандалом покинул МХАТ из-за долгов по заработной плате. О том, чем закончилась эта история, никто не сообщил. Однако сам Домогаров заявил, что выступать будет только на сцене театра имени Моссовета.



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