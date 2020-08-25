Похудевшая Волочкова показала фигуру в купальнике

25.08.2020, 16:35, Разное

Известная российская балерина Анастасия Волочкова показала результаты своего похудения. В социальной сети Instagram она обнародовала фотографию в купальнике, продемонстрировав общественности стройные формы.

Волочкова вместе со своим женихом отправилась в Турции. Находясь на самоизоляции, балерина не набрала лишние килограммы. Напротив, Волочкова похудела еще больше. Артистка призналась, что поездка на море всегда помогает восстановить ей силы. Как ценитель банного искусства, она решила посетить сауну, находящуюся на пирсе отеля. Волочковой очень понравилось это место, с которого открывается невероятный вид на море.

В сауне балерина решила сделать фото на память. Она легла на деревянную поверхность так, чтобы продемонстрировать плоский живот и подтянутые ноги. Руки блондинка элегантно вытянула вверх. Поскольку Волочкова давно закрыла комментарии к своим постам, фанаты не смогли высказать мнение о фигуре экс-примы Мариинского театра.

В отпуске Волочкова старается проводить максимальное количество времени на пляже. Оттуда она уходит в номер, когда начинает темнеть. Даже на отдыхе знаменитость есть два раза в дней. Днем ей подают шпинат на пару с небольшим количеством оливкового масла и тертого сыра. Иногда она позволяет себе съесть два яйца всмятку. Вечером танцовщица употребляет салатные листья и шпинат.